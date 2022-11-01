На прошедшем сегодня, 30 ноября, пленарном заседании депутаты Верховного Совета рассмотрели ряд инициатив Правительства. Во втором окончательном чтении были приняты законопроекты, направленные на изменение Таможенного кодекса и таможенных тарифов, сообщает парламентская пресс-служба
Один из документов был разработан с целью регулирования отношений между плательщиком и таможенным органом. Так, зачисление таможенных платежей в республиканский бюджет, уплаченных в приднестровских рублях, будут производиться согласно сумме пошлины. Некоторые изменения позволят привести в соответствие процедуру принудительного исполнения обязательств уплаты таможенных пошлин налогоплательщиком. Принудительное взыскание будет сформировано таможенным органом после истечения срока, отведенного на исполнение требований.
Также были изменены не только условия включения юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестр участников ВЭД, но и основания исключения из него. Для того, чтобы стать участником необходимо осуществлять свою деятельность не менее трех лет до дня регистрации заявления о включении в реестр таможенным органом. Стоит отметить, начало деятельности установлено считать с даты первого перемещения товаров через таможенную границу соответствующим лицом. А в качестве одного из оснований для приостановления деятельности предусмотрено возбуждение уголовного дела в отношении физлиц – акционеров, которые имеют 10 и более процентов акций юридических лиц, включенных в реестр.
Следующие документы, рассмотренные депутатами – изменения в Закон ПМР «Об акцизах» и Закон ПМР «О таможенном тарифе». Они разработаны в целях соблюдения одинакового взимания косвенных налоговых платежей при ввозе всех видов транспортных средств на территорию республики.
В ходе пленарного заседания Верховного Совета депутаты единогласно поддержали инициативу Правительства, касающуюся внесения изменений в Закон ПМР «О внесении изменений и дополнения в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях»
Данный проект закона был разработан в целях разграничения полномочий Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и иных исполнительных органов государственной власти в сфере рекламы, а также приведение нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством республики.
Правительством было предложено законодательно закрепить полномочия за профильным министерством по привлечению лиц к административной ответственности в части нарушений законодательства о рекламе по её содержанию (ненадлежащая реклама, отказ от контррекламы).