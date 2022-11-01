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Румыния попросила Украину признать молдавский язык «несуществующим»

Румыния попросила Украину признать молдавский язык «несуществующим»

На встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Бухаресте, министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в очередной раз призвал Украину официально признать молдавский язык несуществующим. Об этом сообщает МИД Румынии, передает rupor.md

На двусторонней встрече на полях саммита НАТО в Бухаресте Ауреску также упомянул о запуске в сентябре в Одессе трехсторонней встречи Румыния — Молдова — Украина на уровне министров иностранных дел с участием министров энергетики и представителей энергетических компаний.

Отмечается, что официальные лица договорились в будущем организовать еще одну такую трехстороннюю встречу.

Вопрос «молдавского языка» Ауреску поднимал еще в апреле 2021 года. Тогда Кулеба «подтвердил идентичность румынского языка и так называемого „молдавского языка“». Глава МИДа Румынии напомнил о том, что стороны ранее договорились "избавиться от этого пережитка советского прошлого".
  • Сегодня, 16:44
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