На встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Бухаресте, министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в очередной раз призвал Украину официально признать молдавский язык несуществующим. Об этом сообщает МИД Румынии, передает rupor.md
На двусторонней встрече на полях саммита НАТО в Бухаресте Ауреску также упомянул о запуске в сентябре в Одессе трехсторонней встречи Румыния — Молдова — Украина на уровне министров иностранных дел с участием министров энергетики и представителей энергетических компаний.
Отмечается, что официальные лица договорились в будущем организовать еще одну такую трехстороннюю встречу.
Вопрос «молдавского языка» Ауреску поднимал еще в апреле 2021 года. Тогда Кулеба «подтвердил идентичность румынского языка и так называемого „молдавского языка“». Глава МИДа Румынии напомнил о том, что стороны ранее договорились "избавиться от этого пережитка советского прошлого".