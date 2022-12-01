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В Бендерах провели ежегодную акцию ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

В Бендерах провели ежегодную акцию ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

Во Всемирный день борьбы со СПИДом Бендерское общество «Милосердие» и городское отделение Красного Креста провели ежегодную акцию «В моих силах изменить ситуацию». В центре Бендер была установлена палатка, где все желающие могли бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ, сифилис и гепатит С.

Отметим, что до 15 декабря бесплатно сдать тест можно в офисе общества «Милосердие» по адресу: г. Бендеры, ул. Кирова, 74.

Помимо этого, в рамках традиционного маршрута безопасности «Знать, чтобы жить» волонтёры раздавали прохожим во всех районах Бендер информационные буклеты.

В Бендерах провели ежегодную акцию ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

В Бендерах провели ежегодную акцию ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

В Бендерах провели ежегодную акцию ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

С программой мероприятий с 1 по 15 декабря, приуроченных ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, можно ознакомится на сайте госадминистрации г. Бендеры

С момента старта экспресс-тестирования на ВИЧ/СПИД число приднестровцев, самостоятельно желающих проверить себя, увеличилось. Всего за три дня (28-30 ноября) в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями обратились почти 250 человек, передаёт novostipmr.com

«Есть и положительные пробы: 13 на гепатит С, 4 на гепатит В, 2 пробы на сифилис дали положительный результат, одна – на ВИЧ. С этими гражданами проводят беседу, направляют на уточнение диагноза к специалистам и предлагают пройти курс лечения», – рассказал ИА "Новости Приднестровья" главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Гончар.

Напомним, в Приднестровье сейчас проходит неделя профилактических мероприятий ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Любой человек может пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, сифилис, а также получить консультацию специалистов учреждения с 28 ноября по 2 декабря с 8:30 до 15:00. Центр находится на территории республиканской клинической больницы в Тирасполе.

Медики подчёркивают, что обнаружение всех этих болезней на ранней стадии позволяет человеку вовремя начать лечение. К примеру, гепатиты в запущенной стадии вызывают тяжёлые состояния и последующую смерть.

«Это тоже очень такое коварное заболевание. Оно в течение долгого времени вообще проходит бессимптомно, но в конце концов заканчивается циррозом печени или первичным раком печени, что приводит к смерти. Очень важно своевременно обнаружить, потому что клинически это обнаруживается тогда, когда идет 3-я или 4-я стадия фиброза печени, то есть когда развивается цирроз и начинаются большие проблемы со здоровьем. А если мы выявляем на ранних стадиях, когда печень ещё не поражена, есть лечение», – отмечает Александр Гончар.

В Приднестровье действует государственная целевая программа по лечению гепатитов.

«Гепатит С, например, полностью поддаётся лечению. Гепатит В – труднее, но тоже. Часть пациентов нуждается в пожизненном лечении, чтобы подавить развитие вируса и он не оказывал негативного влияния на организм и на печёночные клетки в частности. В любом случае своевременно выявленная инфекция даёт возможность вовремя начать лечение», – отмечает главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Гончар.

Сейчас на учёте в центре состоят почти 2 400 человек.

  • Сегодня, 17:25
  • DTV
  • Просмотров: 14
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