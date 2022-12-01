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На Портале госуслуг в раздел ЗАГС добавлены 11 новых услуг

На Портале госуслуг в раздел ЗАГС добавлены 11 новых услуг

На Портале государственных услуг появилась возможность заказа 11-ти новых услуг в разделе Записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Теперь в электронной форме можно подать заявление на выдачу копий различных актов гражданского состояния и архивных выписок.

На Портале госуслуг в раздел ЗАГС добавлены 11 новых услуг

Для заказа данных услуг необходимо:

-зарегистрироваться или войти в свою учетную запись на Портале госуслуг,
-ознакомиться с подробной информацией,
-заполнить заявление и приложить необходимые документы.

Услуги могут быть заказаны без усиленной квалифицированной электронной подписи. Соответствующую справку в бумажном варианте необходимо получить лично в отделении ЗАГС.
  • Сегодня, 17:55
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