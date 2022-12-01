На Портале государственных услуг появилась возможность заказа 11-ти новых услуг в разделе Записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Теперь в электронной форме можно подать заявление на выдачу копий различных актов гражданского состояния и архивных выписок.
Для заказа данных услуг необходимо:
-зарегистрироваться или войти в свою учетную запись на Портале госуслуг, -ознакомиться с подробной информацией, -заполнить заявление и приложить необходимые документы.
Услуги могут быть заказаны без усиленной квалифицированной электронной подписи. Соответствующую справку в бумажном варианте необходимо получить лично в отделении ЗАГС.