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Ветер, ветер, ты могуч!

Ветер, ветер, ты могуч!

Молдова имеет шанс заключить контракт на поставку электроэнергии в больших объемах после зимних праздников. Об этом заявил министр Андрей Спыну в ходе передачи на телеканале JurnalTV, сообщает point.md

«Должен сказать, пусть это и прозвучит нелепо, но также важно, какая погода будет в этот период. Например, будет ли дождь или нет, чтобы румынская Hidroelectrica могла производить больше энергии. Например, одним из предположений, почему цена сильно выросла за последние два-три дня, является тот факт, что в Германии было мало ветра. Есть много факторов.

Мы говорим с Energocom. Посмотрим, сможет ли он быть зарегистрирован на болгарской фондовой бирже в следующий период, сможем ли мы получить доступ к бирже, но даже там цены аналогичны румынским", - заявил Спыну.

Напомним, НАРЭ установило тариф 5,91 лея за кВт*ч для потребителей Premier Energy. Тариф на электроэнергию, распределяемую FEE NORD, увеличился до 5,60 лея за кВт*ч.

Ранее Андрей Спыну уже «успокаивал» граждан, сказав, что реальным источником производства альтернативной энергии в условиях кризиса для Молдовы станет кора ивы, и под неё уже выделены сельхозугодия. Однако этот амбициозный проект может быть реализован не скоро, так как к удивлению министра оказалось, что деревья растут достаточно медленно. В этой связи был предложен очередной «гениальный» план: использовать в качестве топлива в сельской местности кизяк (высушенный навоз), пишет eadaily.com

В комментариях к публикации point.md
это заявление министра бурно обсуждается.
скриншоты:
Ветер, ветер, ты могуч!

Ветер, ветер, ты могуч!

Ветер, ветер, ты могуч!

  • Сегодня, 19:29
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