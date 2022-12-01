Молдова имеет шанс заключить контракт на поставку электроэнергии в больших объемах после зимних праздников. Об этом заявил министр Андрей Спыну в ходе передачи на телеканале JurnalTV, сообщает point.md
«Должен сказать, пусть это и прозвучит нелепо, но также важно, какая погода будет в этот период. Например, будет ли дождь или нет, чтобы румынская Hidroelectrica могла производить больше энергии. Например, одним из предположений, почему цена сильно выросла за последние два-три дня, является тот факт, что в Германии было мало ветра. Есть много факторов.
Мы говорим с Energocom. Посмотрим, сможет ли он быть зарегистрирован на болгарской фондовой бирже в следующий период, сможем ли мы получить доступ к бирже, но даже там цены аналогичны румынским", - заявил Спыну.
Напомним, НАРЭ установило тариф 5,91 лея за кВт*ч для потребителей Premier Energy. Тариф на электроэнергию, распределяемую FEE NORD, увеличился до 5,60 лея за кВт*ч.
Ранее Андрей Спыну уже «успокаивал» граждан, сказав, что реальным источником производства альтернативной энергии в условиях кризиса для Молдовы станет кора ивы, и под неё уже выделены сельхозугодия. Однако этот амбициозный проект может быть реализован не скоро, так как к удивлению министра оказалось, что деревья растут достаточно медленно. В этой связи был предложен очередной «гениальный» план: использовать в качестве топлива в сельской местности кизяк (высушенный навоз), пишет eadaily.com
В комментариях к публикации point.md это заявление министра бурно обсуждается. скриншоты: