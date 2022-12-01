Dnestr.TV

 
0

Россельхознадзор возобновит поставки плодоовощной продукции с 20 предприятий Молдовы

Россельхознадзор возобновит поставки плодоовощной продукции с 20 предприятий Молдовы

20 компаний из Республики Молдавия смогут возобновить экспорт в Россию овощей и фруктов уже со 2 декабря. Об этом объявил Россельхознадзор в рамках поэтапного снятия временных ограничений поставок подкарантинной продукции из региона, передаёт ТАСС

Такое решение ведомство приняло после проведения анализа поступающей на территорию России продукции от молдавских предприятий, в отношении которых ранее были сняты временные ограничения. Инициатором пересмотра подхода выступил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, к которому лично обратился лидер молдавской оппозиции Илан Шор, передаёт eadaily.com

«По итогам общения с партией „Шор“ нами принято решение об обращении в Россельхознадзор о полном снятии ограничений, связанных с поставками в РФ плодоовощной продукции из Молдовы. Они должны быть сняты, поскольку эта продукция высокого качества. И вне всякого сомнения Россельхознадзор, проведя соответствующие экспертные оценки, согласится с нашими выводами», — подтвердил Слуцкий.

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдовы 15 августа 2022 года. Причиной стали «неоднократные выявления опасных карантинных объектов в продукции», поступающей на российский рынок.

В Кишиневе поспешили назвать эти меры политическими, но позже премьер-министр Наталья Гаврилица поручила Агентству по безопасности пищевых продуктов проверить эту информацию и усилить контроль качества сельхозпродукции.

Как сообщало EADaily , в начале октября Россельхознадзор разрешил первым трем предприятиям Молдавии поставлять плодоовощную продукцию, ранее попавшую под эмбарго. В ведомстве тогда уточнили, что к такому решению они пришли в результате переговоров с председателем Оргеевского района РМ Дину Цуркану и анализа фитосанитарной ситуации в данном регионе. Цуркану представляет оппозиционную в Молдове партию «Шор», лидер которой Илан Шор рассказал, что его представители предварительно провели переговоры с ответственными лицами в Москве.

Депутаты партии «Шор» Регина Апостолова и Петр Жардан в начале сентября побывали в российской столице, где встретились с председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким, который и сейчас содействовал открытию рынка для молдавских овощей и фруктов.

«Это не реверанс, не какой-либо аванс в сторону официального Кишинева, который проводит оголтелую антироссийскую политику. Это не для сегодняшнего руководства Молдовы, это для братского народа Молдовы, который трудится и производит прекрасную продукцию», — подчеркнул глава комитета Госдумы РФ.

  • Сегодня, 19:53
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна