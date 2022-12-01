20 компаний из Республики Молдавия смогут возобновить экспорт в Россию овощей и фруктов уже со 2 декабря. Об этом объявил Россельхознадзор в рамках поэтапного снятия временных ограничений поставок подкарантинной продукции из региона, передаёт ТАСС
Такое решение ведомство приняло после проведения анализа поступающей на территорию России продукции от молдавских предприятий, в отношении которых ранее были сняты временные ограничения. Инициатором пересмотра подхода выступил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, к которому лично обратился лидер молдавской оппозиции Илан Шор, передаёт eadaily.com
«По итогам общения с партией „Шор“ нами принято решение об обращении в Россельхознадзор о полном снятии ограничений, связанных с поставками в РФ плодоовощной продукции из Молдовы. Они должны быть сняты, поскольку эта продукция высокого качества. И вне всякого сомнения Россельхознадзор, проведя соответствующие экспертные оценки, согласится с нашими выводами», — подтвердил Слуцкий.
Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдовы 15 августа 2022 года. Причиной стали «неоднократные выявления опасных карантинных объектов в продукции», поступающей на российский рынок.
В Кишиневе поспешили назвать эти меры политическими, но позже премьер-министр Наталья Гаврилица поручила Агентству по безопасности пищевых продуктов проверить эту информацию и усилить контроль качества сельхозпродукции.
Как сообщало EADaily , в начале октября Россельхознадзор разрешил первым трем предприятиям Молдавии поставлять плодоовощную продукцию, ранее попавшую под эмбарго. В ведомстве тогда уточнили, что к такому решению они пришли в результате переговоров с председателем Оргеевского района РМ Дину Цуркану и анализа фитосанитарной ситуации в данном регионе. Цуркану представляет оппозиционную в Молдове партию «Шор», лидер которой Илан Шор рассказал, что его представители предварительно провели переговоры с ответственными лицами в Москве.
Депутаты партии «Шор» Регина Апостолова и Петр Жардан в начале сентября побывали в российской столице, где встретились с председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким, который и сейчас содействовал открытию рынка для молдавских овощей и фруктов.
«Это не реверанс, не какой-либо аванс в сторону официального Кишинева, который проводит оголтелую антироссийскую политику. Это не для сегодняшнего руководства Молдовы, это для братского народа Молдовы, который трудится и производит прекрасную продукцию», — подчеркнул глава комитета Госдумы РФ.