Dnestr.TV

 
0

Маск планирует вживить человеку чип для управления смартфоном

Маск планирует вживить человеку чип для управления смартфоном

Предприниматель Илон Маск объявил, что принадлежащая ему специализированная компания Neuralink рассчитывает через полгода вживить реальному человеку чип для управления компьютером или телефоном "силой мысли», сообщает mk.ru

Neuralink — нейротехнологическая компания, которая заниматься разработкой и производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов.

Маск уточняет, что оформление необходимых для такой операции документов уже в разгаре — значительная часть необходимых бумаг уже предоставлена в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

По расчетам ученых компании, первое внедрение компьютерного чипа человеку может пройти примерно через полгода, заявил бизнесмен на пресс-конференции.

Предприниматель заверил, что эксперимент проведут максимально аккуратно. Подобные меры уже принимались при вживлении чипов животным прежде, пишет "Взгляд"

Также в ходе презентации Маск показал обезьяну, управляющую курсором на мониторе компьютера с помощью вживленного чипа от Neuralink. На видео животное движет стрелку по экрану и якобы даже печатает предложение на английском языке. Ролик опубликован в Telegram-канале «КП в Сомали».

О готовности Neuralink к экспериментам на людях пресса писала еще в январе 2022 года. Тогда в компании открылась вакансия директора клинических испытаний.

  • Сегодня, 20:03
  • DTV
  • Просмотров: 2
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна