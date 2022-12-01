Предприниматель Илон Маск объявил, что принадлежащая ему специализированная компания Neuralink рассчитывает через полгода вживить реальному человеку чип для управления компьютером или телефоном "силой мысли», сообщает mk.ru
Neuralink — нейротехнологическая компания, которая заниматься разработкой и производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов.
Маск уточняет, что оформление необходимых для такой операции документов уже в разгаре — значительная часть необходимых бумаг уже предоставлена в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
По расчетам ученых компании, первое внедрение компьютерного чипа человеку может пройти примерно через полгода, заявил бизнесмен на пресс-конференции.
Предприниматель заверил, что эксперимент проведут максимально аккуратно. Подобные меры уже принимались при вживлении чипов животным прежде, пишет "Взгляд"
Также в ходе презентации Маск показал обезьяну, управляющую курсором на мониторе компьютера с помощью вживленного чипа от Neuralink. На видео животное движет стрелку по экрану и якобы даже печатает предложение на английском языке. Ролик опубликован в Telegram-канале «КП в Сомали».
О готовности Neuralink к экспериментам на людях пресса писала еще в январе 2022 года. Тогда в компании открылась вакансия директора клинических испытаний.