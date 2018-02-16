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Переговоры по МГРЭС: Мощностей хватит на электроэнергию для всей Молдовы

Переговоры по МГРЭС: Мощностей хватит на электроэнергию для всей Молдовы

Мощностей МГРЭС достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией всю территорию Молдовы и молдавские власти пытаются вести переговоры по данному вопросу. Об этом рассказал министр инфраструктуры и регионального развития РМ Андрей Спыну в эфире одного из телеканалов. Он отметил, что обсуждал возобновление поставок в декабре, но ответа пока не получил.

В ноябре, по словам министра, пришел отказ и Тирасполь сослался на то, что левому берегу Днестра нужно больше газа, чем правому, передает publika.md.

Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что "Газпром" подтвердил поставку 176 млн кубометров природного газа в декабре. Из них 105 млн кубометров - для правобережья и чуть больше 71 миллиона для левобережья.

"Мы обсудили это во вторник, мы предложили сценарий, при котором у нас будет электричество для всей страны. "Газпром" уже подтвердил суточный объем в 5,7 млн кубометров, надеюсь, что в ближайшие дни мы получим от них ответ. Основной аргумент заключается в том, что им потребуется больше газа. Решение, при котором поставляется сначала электричество для всей страны, а потом уже газ, лучшее".

Возможность возобновления подачи электроэнергии с Молдавской ГРЭС на правый берег Днестра сегодня, 2 декабря, обсудят вице-премьер по вопросам реинтеграции РМ Олег Серебрян и министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев. Встреча состоится в Кишиневе, в миссии ОБСЕ. В переговорах также примут участие директор "Молдовагаза" Вадим Чебан, представители Национального агентства по регулированию в энергетике РМ и "Молдэлектрики".

Напомним, что электростанция в Кучурганах не поставляет электроэнергию на правый берег с ноября.

Журналист Валерий Демидецкий призывает кишиневские власти сесть за стол переговоров с Преднестровьем. По его мнению, такое решение помогло бы урегулировать энергетический вопрос.

Об этом эксперт заявил в программе "Главный вопрос с Юлией Федоровой", передает noi.md. Журналист считает, что кризисные времена должны сплотить оба берега Днестра:

"Обычно сложная ситуация в любой стране, в любом обществе, даже в любой семье мобилизует каким-то образом. Люди забывают о вчерашних обидах, разногласиях, ради того, чтобы понимать, что они в одной лодке.

Когда в Приднестровье случились теракты, я с большой надеждой смотрел на то, как господин Рэчан от президента поехал туда, встретился с лидером непризнанной ПМР Красносельским, и была решена куча вопросов: и с Молдавской ГРЭС, и с Рыбницей. Не было бы счастья, да несчастье помогло.

Но после этого опять тишина, даже с этой Молдавской ГРЭС. Она на сегодня могла бы решить все наши проблемы. Не было бы отключений, не было бы таких цен. Один вопрос решить - просто сесть с приднестровцами и спокойно, тихо договориться, как договаривались по всем вопросам", - заявил Демидецкий.

Напомним, вчера сообщалось, что Вадим Красносельский встретился с представителями посольства США в Молдове. Президент Приднестровья расценил действия властей Молдовы в сфере энергетики как "неблагоприятные условия для переговоров Кишинева и Тирасполя".
  • Сегодня, 08:42
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