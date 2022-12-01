В РМ полис медицинского страхования в следующем году может стоить в три раза дороже, чем в этом году. Таким образом, в 2023 году цена полиса составит 12 636 леев по сравнению с 4000 леев в настоящее время, сообщает CNAM.
Совет директоров Национальной медицинской страховой компании (CNAM) рассмотрел 1 декабря, проект закона о фондах обязательного медицинского страхования (FAOAM) на 2023 год. Документ предусматривает как доходы, так и расходы около 14 млрд 139 млн леев. По сравнению с суммой, утвержденной на 2022 год, прогнозируется увеличение доходов и расходов на 15,1%, передает noi.md.
"Согласно проекту, взнос обязательного медицинского страхования в процентах от заработной платы и других вознаграждений будет сохранен на уровне 9%. Стоимость в фиксированной сумме составит 12 636 леев", – объявляет CNAM.
При этом в первые три месяца года при оплате полиса будут применяться льготы. Таким образом, владельцы сельскохозяйственных угодий заплатят 1014 леев.
Для физических лиц, осуществляющих самостоятельную деятельность в сфере розничной торговли, за исключением торговли подакцизными товарами, установлена надбавка АОАМ в размере 1622 лея.
Страховая премия в размере 2028 леев установлена для учредителей индивидуальных предприятий, патентообладателей, лизингополучателей, лизингополучателей, физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере закупки продукции фитотехники и/или садоводства и/или объектов овощеводства. королевства, другие граждане, которые не работают и не застрахованы государством, иностранцы, имеющие право на постоянное проживание и пользующиеся международной защитой, иностранцы, которым предоставлено право на временное проживание на территории Республики Молдова.
Медиаторы, нотариусы, адвокаты, судебные приставы, судебные эксперты, работающие в бюро судебных экспертиз, устные и письменные переводчики и уполномоченные администраторы, независимо от организационно-правовой формы деятельности, самозанятые, получившие свидетельство, лицензию или разрешение в В установленном законодательством порядке безработные, самостоятельно занимающиеся профессией семейного врача, уплатят страховой взнос в размере 4056 леев.