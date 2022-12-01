Dnestr.TV

 
0

США и Евросоюз установили потолок цен на нефть РФ - $60 за баррель

США и Евросоюз установили потолок цен на нефть РФ - $60 за баррель

Потолок цен на российскую нефть начнется с $60 за баррель с возможностью менять его значение в дальнейшем. Об этом сообщил на онлайн-конференции заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в четверг, 1 декабря.

«Мы начинаем с 60 и имеем возможность двигать потолок цены для ограничения доходов России с течением времени», — сказал Адейемо.

Он также отметил, что США приветствуют новости о прогрессе в согласовании в Евросоюзе (ЕС) лимита цен на российскую нефть.

«Мы приветствуем новости, которые приходят из Европы. Я не собираюсь бежать впереди европейских партнеров и союзников, но важно отметить, что Европа стала настоящим лидером в вопросе реализации лимита цен», — отметил он.

Замглавы минфина также заверил, что США и их союзники успеют запустить механизм ограничений цены до 5 декабря, даже несмотря на возражения Польши, которая выступила за более низкий уровень, передает iz.ru.

Ранее в этот же день европейские страны предварительно согласовали лимит цен на нефть из России, который будет установлен на уровне $60 за баррель. Сообщалось, что для полного принятия документа нужно дождаться только согласия Польши.

Кроме того, страны ЕС начали изучать также возможность пересмотра лимита цен на нефть в будущем на тех условиях, что он будет минимум на 5% ниже рыночных цен.

Ранее, 29 ноября, обозреватель журнала The National Interest Мэтью Мэй заявил, что введение потолка цен на российскую нефть может обернуться для Запада негативными последствиями, а также сменить расклад сил в экономическом противостоянии с Москвой. Кроме того, такая инициатива приведет к экономической многополярности, которая невыгодна США, отметил он.

Двумя днями ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что позиция РФ — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

До этого, 12 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

В сентябре главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также было заявлено о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы Москвы и снизить цены на энергоносители во всем мире.
  • Сегодня, 09:09
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна