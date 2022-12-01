Приказом Министерства здравоохранения Приднестровья утвержден Перечень жизненно важных лекарственных средств для медицинского применения. Норматив прошел предварительное согласование в Центре по контролю за обращением медико-фармацевтической продукции.
Документом предписывается:
- Министерству здравоохранения ПМР – осуществлять проведение государственных закупок по приобретению жизненно важных лекарственных средств для государственных нужд в соответствии с утвержденным Перечнем;
- руководителям государственных лечебно-профилактических учреждений – осуществлять лекарственное обеспечение возглавляемых учреждений и льготной категории граждан, включающее ассортимент лекарственных средств в рамках Перечня и стандартов лечения, действующих на территории Приднестровской Молдавской Республики. При этом, по решению руководителя ЛПУ, на базе которого работает клиническая кафедра, возможно приобретение лекарственных средств, не входящих в Перечень, при наличии обоснованного обращения заведующих отделений возглавляемого учреждения.
В утвержденный список жизненно важных лекарственных средств включены 658 международных непатентованных наименований, передает newspmr.com.
В перечень вошли 20 групп препаратов:
- для лечения пищеварительного тракта и способствующие обмену веществ;
- для лечения болезней крови и системы кроветворения;
- для лечения сердечно-сосудистой системы;
- дерматологические;
- для лечения мочеполовой системы и половые гормоны;
- гормональные системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов;
- противомикробные системного действия;
- противовирусные системного действия (за исключением лекарственных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции);
- противовирусные системного действия для лечения ВИЧ-инфекций и гепатитов В и С;
- противоопухолевые;
- иммуномоляторы (иммуностимуляторы);
- иммуностимуляторы с противовирусной активностью;
- иммунодепрессанты;
- для лечения костно-мышечной системы;
- для лечения нервной системы;
- противопаразитарные;
- для лечения дыхательной системы;
- офтальмологические;
- иммунные сыворотки, иммуноглобулины и вакцины;
- прочие лечебные и нелечебные средства.
Ранее в Правительстве говорили о порядке осуществления закупок медико-фармацевтической продукции для системы здравоохранения и проблемах, возникающих в процессе. К диалогу были приглашены глава профильного ведомства, руководство финансово-экономического блока.
Открывая встречу, глава профильного ведомства рассказала о формировании потребности. Так, заявка формируется внештатными специалистами и заведующими специализированных отделений лечебно-профилактических учреждений. Напомним, с начала 2022 года Министерство здравоохранения и все подведомственные организации осуществляют свою деятельность в рамках закона о госзакупках. Сама же потребность основана на статистических данных, а также учете количества госпитализированных и списка жизненно-важных лекарственных препаратов за предыдущий год.
По мнению Премьера этой сфере необходим более тщательный контроль и учет. Поэтому, считает Александр Розенберг, для контроля за перечнем медикаментов, которые предоставляются пациентам за счет бюджетных средств в стационаре необходимо ввести процедуру встречного контроля. Иными словами, за каждое полученное лекарство или проведенную процедуру пациент должен расписаться по аналогии с медицинским персоналом. Количество подписей одного пациента должно быть кратно количеству проведенных процедур в больнице. Глава Правительства предлагает профильному ведомству проработать озвученные предложения и при необходимости подготовить соответствующий нормативный акт, регламентирующий это направление.
«Тем самым пациент соглашается с методами лечения, которые ему предлагают, и с применяемыми препаратами. А для нас это контроль – что именно эти препараты, по крайне мере, были направлены целевым образом именно этому пациенту», – дополнил Александр Розенберг.
Также в рамках дискуссии говорили и о цифровизации системы здравоохранения. Речь идет о внедрении электронного учета и создании электронной записи приема к врачу в поликлиниках. Как отметил Глава исполнительной ветви власти, эта разработка направленна на обеспечение прозрачности, экономии и должного контроля в сфере медицины.
Завершая рабочую встречу, Председатель Правительства нацелил руководство Минздрава на конструктивную и эффективную работу с учетом требований норм закона о госзакупках, а также данных поручений.