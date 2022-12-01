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Утвержден перечень жизненно важных лекарственных средств

Утвержден перечень жизненно важных лекарственных средств

Приказом Министерства здравоохранения Приднестровья утвержден Перечень жизненно важных лекарственных средств для медицинского применения. Норматив прошел предварительное согласование в Центре по контролю за обращением медико-фармацевтической продукции.

Документом предписывается:

- Министерству здравоохранения ПМР – осуществлять проведение государственных закупок по приобретению жизненно важных лекарственных средств для государственных нужд в соответствии с утвержденным Перечнем;

- руководителям государственных лечебно-профилактических учреждений – осуществлять лекарственное обеспечение возглавляемых учреждений и льготной категории граждан, включающее ассортимент лекарственных средств в рамках Перечня и стандартов лечения, действующих на территории Приднестровской Молдавской Республики. При этом, по решению руководителя ЛПУ, на базе которого работает клиническая кафедра, возможно приобретение лекарственных средств, не входящих в Перечень, при наличии обоснованного обращения заведующих отделений возглавляемого учреждения.

В утвержденный список жизненно важных лекарственных средств включены 658 международных непатентованных наименований, передает newspmr.com.

В перечень вошли 20 групп препаратов:

- для лечения пищеварительного тракта и способствующие обмену веществ;

- для лечения болезней крови и системы кроветворения;

- для лечения сердечно-сосудистой системы;

- дерматологические;

- для лечения мочеполовой системы и половые гормоны;

- гормональные системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов;

- противомикробные системного действия;

- противовирусные системного действия (за исключением лекарственных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции);

- противовирусные системного действия для лечения ВИЧ-инфекций и гепатитов В и С;

- противоопухолевые;

- иммуномоляторы (иммуностимуляторы);

- иммуностимуляторы с противовирусной активностью;

- иммунодепрессанты;

- для лечения костно-мышечной системы;

- для лечения нервной системы;

- противопаразитарные;

- для лечения дыхательной системы;

- офтальмологические;

- иммунные сыворотки, иммуноглобулины и вакцины;

- прочие лечебные и нелечебные средства.

Ранее в Правительстве говорили о порядке осуществления закупок медико-фармацевтической продукции для системы здравоохранения и проблемах, возникающих в процессе. К диалогу были приглашены глава профильного ведомства, руководство финансово-экономического блока.

Открывая встречу, глава профильного ведомства рассказала о формировании потребности. Так, заявка формируется внештатными специалистами и заведующими специализированных отделений лечебно-профилактических учреждений. Напомним, с начала 2022 года Министерство здравоохранения и все подведомственные организации осуществляют свою деятельность в рамках закона о госзакупках. Сама же потребность основана на статистических данных, а также учете количества госпитализированных и списка жизненно-важных лекарственных препаратов за предыдущий год.

По мнению Премьера этой сфере необходим более тщательный контроль и учет. Поэтому, считает Александр Розенберг, для контроля за перечнем медикаментов, которые предоставляются пациентам за счет бюджетных средств в стационаре необходимо ввести процедуру встречного контроля. Иными словами, за каждое полученное лекарство или проведенную процедуру пациент должен расписаться по аналогии с медицинским персоналом. Количество подписей одного пациента должно быть кратно количеству проведенных процедур в больнице. Глава Правительства предлагает профильному ведомству проработать озвученные предложения и при необходимости подготовить соответствующий нормативный акт, регламентирующий это направление.

«Тем самым пациент соглашается с методами лечения, которые ему предлагают, и с применяемыми препаратами. А для нас это контроль – что именно эти препараты, по крайне мере, были направлены целевым образом именно этому пациенту», – дополнил Александр Розенберг.

Также в рамках дискуссии говорили и о цифровизации системы здравоохранения. Речь идет о внедрении электронного учета и создании электронной записи приема к врачу в поликлиниках. Как отметил Глава исполнительной ветви власти, эта разработка направленна на обеспечение прозрачности, экономии и должного контроля в сфере медицины.

Завершая рабочую встречу, Председатель Правительства нацелил руководство Минздрава на конструктивную и эффективную работу с учетом требований норм закона о госзакупках, а также данных поручений.
  • Сегодня, 09:57
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