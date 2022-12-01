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Объявлен главный цвет 2023 года

Объявлен главный цвет 2023 года

Международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте компании.

Выяснилось, что цветом года стал Pantone 18-1750 Viva Magenta — малиново-красный оттенок с фиолетовым подтоном. Сотрудники компании разработали новый оттенок, вдохновившись природным красителем под названием кармин. Отмечается, что он производится самками жуков кошенили.

«Viva Magenta помогает укрепить нашу внутреннюю силу и воссоединяет с природой в мире высоких технологий», — заявила исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.

При этом она отметила, что данный цвет является символом бунтарства. «Смелый, остроумный и всеобъемлющий, Pantone 18-1750 Viva Magenta приветствует всех и каждого с таким же мятежным духом», — добавила Эйсман.

Главным цветом 2022 года Pantone избрал Pantone 17-3938 Very Peri — синий оттенок с красно-фиолетовым подтоном.

Pantone выбирает главный цвет с 2000 года. В середине XX века компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.

Объявлен главный цвет 2023 года

Ранее Институт цвета WGSN & Coloro рассказал об оттенках, которые станут трендовыми в наступающем году, сообщает vektor

Эксперты утверждают, что в следующем году в моде по-прежнему будут естественные оттенки. Наряду с ними в палитру вернутся и насыщенные цвета, которые отражают всё большее влияние виртуальных миров.

Трендовые цвета 2023 года:

- цифровая лаванда (Digital Lavender)

- сочный красный (Luscious Red)

- спокойный синий (Tranquil Blue)

- солнечные часы (Sundial)

- вердигри (Verdigris)

Цифровая лаванда

Объявлен главный цвет 2023 года

Объявлен главный цвет 2023 года

По заявлению WGSN & COLORO, цвет 2023 года — цифровая лаванда, или сложный оттенок лилового. Он ассоциируется с заботой о себе и передаёт эмоции безмятежности и спокойствия. Его визуальный лечебный эффект сделает оттенок приоритетным у товаров для здоровья и ухода за собой. Кроме того, этот цвет будет идеальным для оцифрованных продуктов в сфере альтернативной медицины, бытовой техники и освещения.

Сочный красный

Объявлен главный цвет 2023 года

Luscious Red — насыщенный красный — это мощный цвет, который может увеличить частоту сердечных сокращений и обращается к нашим желаниям, страстям и расширению возможностей. Оттенок обладает лёгкостью и прозрачностью, которые кажутся захватывающими и сверхреальными, что делает его идеальным как для физических, так и для цифровых продуктов и практик.

Солнечные часы

Объявлен главный цвет 2023 года

Объявлен главный цвет 2023 года

С растущим интересом к ремеслу и более сбалансированному образу жизни земляные жёлтые оттенки, такие как Sundial, будут иметь сильный резонанс. Этот охристо-жёлтый цвет также может быть естественным образом получен из пищевых отходов, растений и минералов.

Спокойный синий

Объявлен главный цвет 2023 года

Синий останется важным для сезона весна-лето 2023. Тихий синий — это оттенок, который связан с устойчивыми ценностями, а его лёгкость и ясность напоминают о стихиях воздуха и воды. Он олицетворяет спокойствие. Этот цвет уже появился на рынке женской одежды премиум-класса. Его можно смело применять в интерьерах, а в сочетании с пастельными или нейтральными оттенками он может стать мягче.

Вердигри

Объявлен главный цвет 2023 года

Зелёный оттенок Verdigris получил своё название от пигмента, образующегося на окисленной меди. Он находится в диапазоне между зелёным и синим и сигнализирует о переходе к энергичным оцифрованным оттенкам. Этот цвет наполнен ностальгией, возвращая нас к одежде для активного отдыха 1980-х годов. В интерьере его можно использовать как обновлённый бирюзовый для спален и семейных гостиных.

  • Сегодня, 12:29
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