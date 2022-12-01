Международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте компании.
Выяснилось, что цветом года стал Pantone 18-1750 Viva Magenta — малиново-красный оттенок с фиолетовым подтоном. Сотрудники компании разработали новый оттенок, вдохновившись природным красителем под названием кармин. Отмечается, что он производится самками жуков кошенили.
«Viva Magenta помогает укрепить нашу внутреннюю силу и воссоединяет с природой в мире высоких технологий», — заявила исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.
При этом она отметила, что данный цвет является символом бунтарства. «Смелый, остроумный и всеобъемлющий, Pantone 18-1750 Viva Magenta приветствует всех и каждого с таким же мятежным духом», — добавила Эйсман.
Главным цветом 2022 года Pantone избрал Pantone 17-3938 Very Peri — синий оттенок с красно-фиолетовым подтоном.
Pantone выбирает главный цвет с 2000 года. В середине XX века компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.
Ранее Институт цвета WGSN & Coloro рассказал об оттенках, которые станут трендовыми в наступающем году, сообщает vektor
Эксперты утверждают, что в следующем году в моде по-прежнему будут естественные оттенки. Наряду с ними в палитру вернутся и насыщенные цвета, которые отражают всё большее влияние виртуальных миров.
Трендовые цвета 2023 года:
- цифровая лаванда (Digital Lavender)
- сочный красный (Luscious Red)
- спокойный синий (Tranquil Blue)
- солнечные часы (Sundial)
- вердигри (Verdigris)
Цифровая лаванда
По заявлению WGSN & COLORO, цвет 2023 года — цифровая лаванда, или сложный оттенок лилового. Он ассоциируется с заботой о себе и передаёт эмоции безмятежности и спокойствия. Его визуальный лечебный эффект сделает оттенок приоритетным у товаров для здоровья и ухода за собой. Кроме того, этот цвет будет идеальным для оцифрованных продуктов в сфере альтернативной медицины, бытовой техники и освещения.
Сочный красный
Luscious Red — насыщенный красный — это мощный цвет, который может увеличить частоту сердечных сокращений и обращается к нашим желаниям, страстям и расширению возможностей. Оттенок обладает лёгкостью и прозрачностью, которые кажутся захватывающими и сверхреальными, что делает его идеальным как для физических, так и для цифровых продуктов и практик.
Солнечные часы
С растущим интересом к ремеслу и более сбалансированному образу жизни земляные жёлтые оттенки, такие как Sundial, будут иметь сильный резонанс. Этот охристо-жёлтый цвет также может быть естественным образом получен из пищевых отходов, растений и минералов. Спокойный синий
Синий останется важным для сезона весна-лето 2023. Тихий синий — это оттенок, который связан с устойчивыми ценностями, а его лёгкость и ясность напоминают о стихиях воздуха и воды. Он олицетворяет спокойствие. Этот цвет уже появился на рынке женской одежды премиум-класса. Его можно смело применять в интерьерах, а в сочетании с пастельными или нейтральными оттенками он может стать мягче.
Вердигри
Зелёный оттенок Verdigris получил своё название от пигмента, образующегося на окисленной меди. Он находится в диапазоне между зелёным и синим и сигнализирует о переходе к энергичным оцифрованным оттенкам. Этот цвет наполнен ностальгией, возвращая нас к одежде для активного отдыха 1980-х годов. В интерьере его можно использовать как обновлённый бирюзовый для спален и семейных гостиных.