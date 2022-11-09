На Украине с начала военных действий погибли около 13 тыс. украинских военных. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире 24 канала. Этим Подоляк опроверг слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила о 100 тыс. погибших украинских военных, передаёт newsmaker.md
«Несомненно, госпожа Урсула ошиблась — это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры. Потому что у нас есть официальные оценки Генштаба, которые озвучивает верховный главнокомандующий. Они составляют от 10 до 12,5-13 тыс. погибших. Мы открыто говорим, сколько у нас погибших. Да, у нас больше потерь из-за ранений», — сказал Подоляк.
При этом он отметил, что число погибших мирных граждан может достигать 100 тыс.
Ошиблась ли глава Еврокомиссии или это было преднамеренно?
Напомним, 30 ноября Урсула фон дер Ляйен сообщила на брифинге, что потери Украины в войне с Россией составили выше 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских. Позже глава Еврокомиссии удалила пост с видео в Twitter, без каких либо пояснений.
Пояснять поручили заместителю главного спикера Еврокомиссии и директору по вопросам политической коммуникации Дане Спинант. Она заявила, что это «ошибочные данные» и уточнила, что озвученная фон дер Ляйен оценка взята из внешних источников и должна была касаться потерь убитыми и ранеными, а также «была призвана показать жестокость России».
Согласно последним данным ООН, представленным 28 ноября, с начала СВО в Украине погибли 6655 мирных жителей.