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Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный чемоданчик"

Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный чемоданчик"

Пресс-служба правительства Молдовы призвала граждан страны предпринять некоторые меры на случай новых отключений электроэнергии в республике. В том числе в Telegram-канале кабинета министров РМ опубликована рекомендация подготовить "тревожный чемоданчик", передаёт mk.ru

Как уточняется, "тревожный чемоданчик" должен включать документы, деньги и лекарства.

Среди других рекомендаций – совет не пользоваться лифтами, оставлять открытыми шлагбаумы и носить одежду со светоотражающими элементами, а также удостовериться в наличии топлива у своих автомобилей.

Рекомендации правительства Молдовы:

Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный чемоданчик"

Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный чемоданчик"

Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный чемоданчик"
  • Сегодня, 13:40
  • DTV
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