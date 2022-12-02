Пресс-служба правительства Молдовы призвала граждан страны предпринять некоторые меры на случай новых отключений электроэнергии в республике. В том числе в Telegram-канале кабинета министров РМ опубликована рекомендация подготовить "тревожный чемоданчик", передаёт mk.ru
Как уточняется, "тревожный чемоданчик" должен включать документы, деньги и лекарства.
Среди других рекомендаций – совет не пользоваться лифтами, оставлять открытыми шлагбаумы и носить одежду со светоотражающими элементами, а также удостовериться в наличии топлива у своих автомобилей.