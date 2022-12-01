Как изменились цены на различные продукты питания за минувшие две недели, сообщает novostipmr.com
Отмечено некоторое понижение цен на продукты местного производства. Так, на 20 рублей подешевели огурцы: килограмм можно купить за 25 рублей. Также на 20 рублей упала в цене хурма. Сейчас этот фрукт продают за 25-40 рублей.
На 12 рублей меньше прошлой стоимости реализовывают киви (25 рублей за 1 кг).
Гранат и кабачки подешевели на 5 рублей. Теперь гранат продают за 30-40 рублей, кабачки — от 28 до 30 рублей за килограмм.
На три рубля подешевели помидоры (28-35 рублей), на два рубля — лук (9-10 руб. за 1 кг).
Отмечено и некоторое подорожание продукции местного производства. Так, на 10 рублей увеличилась стоимость сметаны. На данный момент её можно приобрести по цене от 65 до 70 рублей за килограмм.
На пять рублей подорожали творог (до 70 рублей) и живой толстолобик (50 рублей). На 3 рубля в цене подросли яблоки (8-15 рублей).
По некоторой мясной и молочной продукции, а также бакалейным товарам цены не изменились, но в разных торговых павильонах их стоимость может отличаться на 2-3 рубля, а то и больше.