Каждый третий россиянин для новогоднего путешествия выбирает ближнее зарубежье.Основные причины – безвизовый въезд по паспорту РФ и удобное транспортное сообщение, передаёт sputniknews.ru
Безусловный лидер – Беларусь. Туда россияне отправятся на поезде или личном автомобиле. По данным РЖД, более 85% россиян, путешествующих поездом, поедут в Республику Беларусь. Это более 40 тыс. туристов.
Армения заняла второе место по купленным авиабилетам (и первое в СНГ).Сейчас там отдыхать очень удобно – нет языкового барьера и принимается карта "Мир".
В пятерку лучших направлений также вошли Казахстан, Грузия и Узбекистан, по данным Альянса туристических агентств (АТА).
В этих странах россиян привлекают хорошие курорты, национальная кухня и интересные экскурсии по историческим местам.