2 декабря в офисе Миссии ОБСЕ в городе Кишиневе прошла встреча представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова Виталия Игнатьева и Олега Серебряна в присутствии представителей посредников и наблюдателей в переговорном процессе.
В ходе диалога были подняты актуальные вопросы текущей повестки дня, включая проблемы в области свободы передвижения. В частности, Министр иностранных дел ПМР подробно коснулся ограничений на выезд должностных лиц Приднестровья 19 ноября и 23 ноября. Виталий Игнатьев указал, что данные меры носят дискриминационный характер, нарушающий джентельменскую договоренность 2019 года.
Приднестровский политпредставитель призвал Кишинев вернуться к исполнению соглашения в области свободы передвижения, обратив внимание всех участников формата «5+2» на то, что данные факты нарушают права рядовых граждан и должностных лиц Приднестровья, ведут к эскалации напряженности. Только за последний месяц количество таких случаев возросло в разы, сообщает пресс-служба МИД ПМР
По вопросу импорта лекарств вновь была обозначена проблема острого дефицита целого ряда медикаментов для лечения онкологических и орфанных заболеваний. Были озвучены конкретные случаи задержания грузов, когда необходимые населению лекарства на протяжении многих месяцев находятся на таможенных складах в Молдове, что приводит к истечению их срока годности. Приднестровская делегация призвала к имплементации предложенного экспертами в апреле согласованного решения о механизме импорта в Приднестровье на основании приднестровского реестра жизненно важных лекарств. Навязанные в настоящее время процедуры импорта лекарств носят крайне обременительный и дискриминационный характер.
На встрече говорили о проблематике автотранспорта. В рамках этого направления приднестровская сторона указала на необходимость скорейшего разблокирования полного функционала ПРТС. Участники встречи были проинформированы об умышленном характере действий, препятствующих на протяжении года возврату номерных знаков законному владельцу.
За последний месяц на одну договоренность переговорного процесса из пакета «Берлин плюс» стало меньше, поскольку РМ отказалась от пролонгации Протокольного решения о взаимодействии в сфере телекоммуникаций.
Глава МИД ПМР призвал возобновить работу в рамках «Постоянного совещания..», учитывая широкий круг актуальных вопросов, требующих решения с привлечением международных участников.
Отдельно была рассмотрена проблематика стабильного газоснабжения Приднестровья в объемах, соответствующих реальной потребности, являющейся предпосылкой возобновления поставок электроэнергии в РМ. По данному вопросу консультации, нацеленные на поиск устойчивого сбалансированного решения, отвечающего объективной ситуации на рынке, будут продолжены.