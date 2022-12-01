Утром 2 декабря на трассе между сёлами Гидирим и Выхватинцы столкнулись два автомобиля. О ДТП в милицию и скорую сообщили проезжающие водители. На место прибыли сотрудники ГАИ, спасатели и неотложка. Медики констатировали смерть двух мужчин – водителя и пассажира «Фольксвагена Шаран». Все находившиеся в «Ниссане» – 31-летний владелец авто и два пассажира – в экстренном порядке были доставлены в центральную районную больницу. Один из них, парень 2001 года рождения, в настоящий момент в коме. Его состояние оценивается врачами как тяжёлое.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа восстановила картину ДТП. Примерно в 8:50 водитель «Ниссана» пытался объехать яму на дороге, но, вероятнее всего, выбрал небезопасную скорость движения, не учёл погодные условия. Его автомобиль вынесло на встречку, прямо на «Шаран». Произошло столкновение,передаёт пресс-центр МВД.
Инспекторы ГАИ, осмотрев автомобили, сделали вывод: на обеих машинах была зимняя резина, но у «Ниссана» шины изношены. Возможно, это и стало причиной заноса. Кроме того, все, кто находился в автомобилях, не были пристёгнуты ремнями безопасности. И если пассажиров и водителя «Ниссана» спасли сработавшие подушки безопасности, то в «Фольксвагене» их не было. Владелец «Шарана» 1965 года рождения и его 72-летний пассажир получили травмы, от которых скончались на месте. Их тела с помощью гидравлических ножниц извлекли спасатели, а после погрузили машины на эвакуатор.
По факту смертельного ДТП проводятся проверки, назначен ряд экспертиз.