Первый заместитель министра экономического развития Алевтина Слинченко в ходе заседания Правительства представила на рассмотрение проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О мерах государственной поддержки субъектов экономической деятельности Приднестровской Молдавской Республики в связи с негативными последствиями внешних факторов».
Необходимость принятия документа возникла в связи с тем, что негативное воздействие нынешней внешнеэкономической и политической ситуаций на положение приднестровских предприятий продолжается. Министерство экономического развития предложило продлить эффективные меры господдержки, которые предусмотрены действующим законом на 2022 год, сообщается на сайте Министерства экономического развития Приднестровья.
Как сообщила Алевтина Слинченко, предусматривается продление действий мер в части налоговой политики. Это касается предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налоговых платежей в бюджет без начисления процентов, установления ставок по единому социальному и подоходному налогам в размере 0% в период простоя, в том числе для предприятий по упрощенной системе налогообложения.
Также предлагается пролонгировать применение ставки в размере 8% в отношении доходов физических лиц, которые работают в организациях, оказывающих услуги по информационно-вычислительному обслуживанию. В документе прописано и продление предоставления права осуществить авансовый платеж в течение 2023 года в размере 1/4 части за квартал суммы оплаты за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами с учетом индекса инфляции и дальнейшей корректировкой сумм платежей.
Что касается трудовых и гражданско-правовых отношений, то в этой части предусматривается: продлить право руководителям предприятий принимать решение о простое по причинам, не зависящим от работодателя и работника; при необходимости вводить режим неполных рабочих дней, смен, недель, переводить сотрудников на иную работу, не обусловленную трудовым договором, и оплаты времени простоя, не зависящим от работодателя и работника, не менее МРОТ без повышающих коэффициентов.
Минэкономразвития предлагает продлить срок мер таможенного регулирования в части действия таможенной процедуры временного ввоза.
Также в целях защиты безопасности внутреннего рынка предусматривается предоставление права Президенту ПМР запрещать экспорт отдельных видов товаров. Таким образом, в случае принятия документа, работа специальной комиссии продолжится.
Рассматривается пролонгация ставок сборов за таможенные операции в размере 0,15% от таможенной стоимости в отношении товаров, которые перемещаются из/в РФ, Беларусь, Казахстан, Украину, а также в отношении товаров предприятий легкой промышленности с долей собственного производства не менее 50 %, и предприятий электротехнической промышленности.
Предлагается продлить предоставление отсрочек или рассрочек без взимания процентов по таможенным платежам.
Что касается сферы инвестиционной политики и торговли, то в рамках этих мер предлагается продлить нормы по приостановлению сроков исполнения условий приватизации по договорам купли-продажи, обязательств инвесторов по инвестиционным договорам, отменить штрафные санкции за нарушение сроков предоставления статистической финансовой отчетности, но не более чем на 10 дней.
Продление мер в представленном документе затрагивает также область госрегулирования цен и госзакупок. Правительству предстоит утвердить дополнительный перечень социально значимых товаров, работ и услуг, на которые устанавливается государственное регулирование. Законопроект предусматривает предоставление права органу госрегулирования цен и тарифов устанавливать фиксированные цены, предельные уровни стоимости, рентабельности, торговых надбавок, размер которых не должен превышать 25% на те товары, которые вошли в дополнительный перечень социально значимых. Заказчики по соглашению сторон при осуществлении госзакупок будут в праве изменять существенные условия контрактов при их исполнении в установленном порядке.
«Также, учитывая сохранение социально-экономической необходимости и поддержки ряда сфер, мы предлагаем продлить действие нормы по непроизведению пересчета налогооблагаемой базы за 2022 год в соответствии с Законом, а также сохранить норму по социальной защищенности обучающихся при условии возможного дистанционного обучения», — обозначила Алевтина Слинченко.
Еще одна норма, которую предлагают включить в законопроект — оказание поддержки промышленному сектору. Рассматривается возможность предоставить предприятиям право изменения пролонгации времени погашения тела кредита на срок не более 6 месяцев по льготным кредитам на инвестиционные цели. «Полагаем, что получение возможности изменения этого срока позволит снизить давление на финансовое состояние промышленных предприятий и перераспределить часть высвободившихся оборотных средств на поддержание текущей деятельности», — отметила первый заместитель министра.
В рамках работы по данному законопроекту представители Минэкономразвития тесно сотрудничали со СПАПП. Документ сформирован на основе предложений Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья, согласован всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. Президент СПАПП Юрий Чебан отметил: «Данный документ важен для нормального функционала всех сфер экономики и предприятий, малого и среднего бизнеса, сохранения трудовых коллективов, что очень важно. Конечно, мы понимаем, что этот документ не догма, нужно мониторить ситуацию постоянно, актуализировать все эти меры государственной поддержки».
«Государство заинтересовано в том, чтобы ни одно предприятие не осталось без внимания руководства республики. Это люди, налоги и, в конце концов, государство в целом», — сказал Председатель Правительства Александр Розенберг.
По всем мерам, которые на заседании озвучила Алевтина Слинченко, предлагается осуществить продление до 31 декабря 2023 года.
Документ Правительство поддержало единогласно. Он будет направлен на рассмотрение и обсуждение в Верховный Совет.
Также на заседании Минэконоразвития представило на рассмотрение проект Закона ПМР «Об отмене Закона «О мерах государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина), направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции».
Документ был разработан в связи с отменой карантина и принятием соответствующего Постановления Правительства. Следовательно, нормы Закона «О мерах государственной поддержки…» не подлежат применению. К слову, при отмене этого документа многие нормы, которые в нем содержатся, отразились в Законе «О мерах господдержки в связи с негативными последствиями внешних факторов». Распоряжение на заседании принято единогласно.