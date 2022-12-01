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В ООН заявили, что продвижение гендерного равенства приведет к росту экономики на $12 трлн

В ООН заявили, что продвижение гендерного равенства приведет к росту экономики на $12 трлн

В последние годы в мире наблюдалась тенденция к улучшению положения женщин в обществе, однако пандемия негативно сказалась на этом процессе, отметила исполнительный директор организации "ООН-женщины" Сима Сами Бахус

Продвижение гендерного равенства на рабочих местах может привести к росту мировой экономики на $12 трлн к 2025 году. Об этом заявила исполнительный директор организации "ООН-женщины" Сима Сами Бахус в субботу на открытии заседания Всемирной ассамблеи в интересах женщин (WAW!) в Токио, передает ТАСС.

"Гендерное неравенство станет серьезной экономической проблемой, если женщины, составляющие половину населения трудоспособного возраста в мире, не реализуют весь свой потенциал. Продвижение равенства женщин может добавить $12 трлн к глобальному росту к 2025 году", - сказала она.

По ее словам, в последние годы в мире наблюдалась тенденция к улучшению положения женщин в обществе, однако пандемия негативно сказалась на этом процессе и привела к росту домашнего насилия и снижению рабочих часов среди женщин, поскольку они были вынуждены сидеть с детьми после закрытия детских садов. "При нынешних темпах прогресса нам потребуется 300 лет, чтобы достичь гендерного равенства, отменить дискриминационные законы и закрыть пробелы в правовой защите", - добавила Сима Сами Бахус.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей приветственной речи на ассамблее заявил, что Токио с учетом предстоящего в будущем году председательства в Группе семи будет продвигать концепцию "внедрения гендерного равенства для нового капитализма" с целью создания лучшего общества, в котором реализуется потенциал женщин.

Заседание WAW проводятся Японией с 2014 года. Нынешнее является шестым по счету, поскольку несколько предыдущих встреч были отменены из-за пандемии. В мероприятии принимают участие президент Исландии Гудни Йоханнессон, президент Молдавии Майя Санду. Свои видеообращения участникам форума также направили экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Финляндии Санна Марин.
  • Сегодня, 09:12
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