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В киевском метро разместили портрет Пушкина и цветы на месте закрытого бюста

В киевском метро разместили портрет Пушкина и цветы на месте закрытого бюста

В Киеве на станции метро «Университет» повесили портрет писателя и поэта Александра Пушкина и разместили цветы рядом. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщает iz.ru ссылаясь на украинское издание «Обозреватель».

На фотографиях, опубликованных изданием, видно, что портрет и цветы размещены на стенде с информацией о правилах поведения во время комендантского часа. Уточняется, что раньше на этом месте стоял бюст Пушкина.

Остается неизвестным, кто именно прикрепил на баннер фото писателя и розы.

Ранее, 28 октября, администрация Харьковской области отказались демонтировать памятник русскому поэту Александру Пушкину. Власти региона уточнили, что бюст Пушкина внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник монументального искусства национального значения.

11 октября памятник Пушкину был демонтирован в Киеве. Как сообщил соучредитель проекта «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков, памятник являлся для властей Украины символом «русского мира». Снесенный памятник российскому поэту находился перед зданием национального транспортного университета. При этом в Киеве еще есть восемь памятников и бюстов, посвященных Пушкину.
  • Вчера, 10:13
  • DTV
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