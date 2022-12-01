Министр иностранных дел Пекка Хаависто отметил, что с началом специальной военной операции на Украине ситуация с безопасностью в Европе изменилась
Главная причина стремления Финляндии вступить в НАТО состоит в якобы ядерных угрозах со стороны России после начала специальной военной операции на Украине. С таким утверждением в опубликованном в воскресенье интервью агентству Kyodo выступил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает ТАСС.
"Заявка на вступление в НАТО была вызвана главным образом ядерными угрозами России", - сказал он. По его словам, с началом специальной военной операции на Украине "реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась". Как утверждает Хаависто, с учетом этого Финляндии пришлось задуматься о том, "как реагировать" и "где получить поддержку" в случае угрозы применения ядерного и химического оружия, что и стало основополагающим фактором решения вступить в НАТО.
Швеция и Финляндия 18 мая подали заявки на вхождение в состав альянса, однако процесс вступления немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня, перед началом саммита НАТО в Мадриде, прошли переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, фиксирующий все требования Турции, после выполнения которых Стокгольм и Хельсинки смогли бы вступить в НАТО.
Протокол о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии не ратифицировали 2 из 30 стран альянса - Венгрия и Турция. В частности, Анкара потребовала от Стокгольма и Хельсинки в обмен на ратификацию выдать курдских активистов, связанных с террористической деятельностью против Турции, а также лиц, замешанных в попытке военного переворота в Турции 2016 года, в том числе бывших турецких военных, работавших ранее в международных структурах НАТО, которые затем получили убежище в Финляндии и Швеции.