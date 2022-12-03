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Япония собирается предоставить помощь Молдове в размере 22 млн долларов
Японское правительство приняло решение предложить новый пакет помощи на сумму примерно 2,9 млрд иен или 22 млн долларов соседнему с Украиной государству Молдове.
В субботу премьер-министр Японии Кисида Фумио встретился в Токио с президентом Молдовы Майей Санду, передает японский телеканал NHK .
Кисида дал высокую оценку Молдове, которая приняла у себя много беженцев из Украины.
Эта помощь будет использована для оказания поддержки в сферах здравоохранения, продовольствия и энергетики.
Как сказал Кисида, Япония также рассмотрит вопрос оказания финансовой помощи, о которой попросила Молдова.
Санду сказала, что ее страна сталкивается с трудностями в энергетике и других областях, и поблагодарила Японию за ее поддержку.
- Вчера, 10:46
- DTV
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