Dnestr.TV

 
0

Япония собирается предоставить помощь Молдове в размере 22 млн долларов

Япония собирается предоставить помощь Молдове в размере 22 млн долларов

Японское правительство приняло решение предложить новый пакет помощи на сумму примерно 2,9 млрд иен или 22 млн долларов соседнему с Украиной государству Молдове.

В субботу премьер-министр Японии Кисида Фумио встретился в Токио с президентом Молдовы Майей Санду, передает японский телеканал NHK .

Кисида дал высокую оценку Молдове, которая приняла у себя много беженцев из Украины.

Эта помощь будет использована для оказания поддержки в сферах здравоохранения, продовольствия и энергетики.

Как сказал Кисида, Япония также рассмотрит вопрос оказания финансовой помощи, о которой попросила Молдова.

Санду сказала, что ее страна сталкивается с трудностями в энергетике и других областях, и поблагодарила Японию за ее поддержку.
  • Вчера, 10:46
  • DTV
  • Просмотров: 59
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна