Заместитель председателя Правительства ПМР - министр экономического развития Сергей Оболоник прокомментировал подписание договора МГРЭС и «Энергокомом» на поставку электроэнергии в Молдову.
По его словам, Молдавская ГРЭС будет работать, обеспечивать поступления в республиканский бюджет, а также на 50-70% снабжать Молдову электроэнергией. Он также отметил, что безопасность энергетической системы ПМР будет обеспечена, «блэкаутов не будет». Планируется возобновить работу ММЗ и Рыбницкого цементного комбината. Кроме того, в планах – круглосуточная поставка потребителям горячей воды, запуск в штатном режиме троллейбусных маршрутов, сообщает novostipmr.com
«Важно, чтобы сейчас население относилось очень рационально и бережно к энергоресурсам, поскольку хоть мы и получили все 5,7 млн кубов газа с учетом экспорта электроэнергии, тем не менее, это всё еще малый объем, недостаточный для полной нашей потребности. Поэтому, конечно, придется еще искать выходы вместе с энергетиками и промышленниками, а также способы рационально распределить имеющийся ресурс газа и произведенной электроэнергии», - сказал Радио 1 Сергей Оболоник.
Ранее сообщалось о том, что компания «Энергоком» (РМ) подписала договор с Молдавской ГРЭС о поставках электроэнергии на декабрь текущего года. Кроме того, сейчас рассматривается возможность продления контракта на период с января по март 2023 года. Как стало известно, в декабре поставки составят 204 тыс. МВт. Цена составит $73 за МВт/ч.
Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну ответил на часто задаваемые вопросы относительно распределения газа между правым и левым берегом Днестра, а также закупок электроэнергии в Приднестровье.
"После объявления о заключении договора с МГРЭС на поставку электроэнергии для правого берега ко мне поступило много вопросов, замечаний, предложений, а также много жалоб. В демократическом обществе нормально выражать свои мысли так, как мы считаем нужным. Я решил ответить на вопросы. Я хочу, чтобы вы с самого начала знали, что принимаемые решения преследуют только одну цель: сохранить подключение страны к электричеству, газу, теплу и иметь максимально низкий тариф", - написал Спыну, передает point.md.
Он ответил на вопрос о том, кто платит за 5,7 млн м3 газа в сутки.
"Обязательство по оплате 5,7 млн м3 газа в сутки лежит на левобережье. Правобережье ничего не будет платить за газ, поставленный «Газпромом», а будет платить только за электроэнергию. «Молдовагаз» не выплатил аванс за декабрь. До 20 декабря «Молдовагаз» оплатит потребление правого берега за ноябрь", - написал Спыну.
Он рассказал, сколько стоит 5,7 млн м3 в сутки.
"Согласно контракту, подписанному между «Молдовагаз» и «Газпромом», в декабре должны были быть поставлены 406 млн м3 газа. 5,7 млн м3 в сутки (31 день с декабря) составляют 176,6 млн м3. Другими словами, «Газпром» поставит только 43% контрактных объемов. Этого объема явно недостаточно для обеспечения обоих берегов Днестра газом и электричеством.
Как распределялся газ между двумя берегами?
В первые 3 дня декабря на правый берег поступило 3,4 млн м3 в сутки, на левый берег — 2,3 млн м3 в сутки. С 4 декабря на левый берег будет поступать 5,7 млн м3 в сутки. Таким образом, 176,6 млн м3 в сутки будут разделены следующим образом: правобережные 10,2 млн м3, левый берег 166,4 млн м3 в сутки (в том числе для производства электроэнергии).
Для производства не менее 204 тыс. МВт (свыше 53% всего потребления) электроэнергии для правобережья необходимо примерно 67 млн м3 газа. В заключение, сложив объемы, поставленные в первые 3 дня месяца, и объем, выделенный на производство электроэнергии, примерно 77,2 млн м3 газа (43%) будет использовано для правого берега и 99,4 млн м3 (57%) для левого берега", - отметил Спыну.
Он также рассказал, почему левый берег получил больше газа.
"В декабре на левый берег будет поступать примерно 3,2 млн м3 в сутки. Этого газа достаточно, чтобы обеспечить жителей левобережья газом, теплом и электричеством. Декабрь – холодный месяц и расход выше, чем в ноябре (напомню, в ноябре в сутки выделялось 2,3 млн м3). Этого объема газа хватит и на обеспечение технологических процессов на предприятиях левобережья (в том числе на ММЗ). Очевидно, что эти компании не смогут нормально работать.
Для сравнения, по договору в декабре месяце только левый берег должен был получить от «Газпрома» 217 млн м3 газа.
Не слишком ли низкая цена 73 USD/МВт для правого берега? Снизится ли тариф на электроэнергию?
Друзья, за последнюю неделю у нас было значительное повышение цен на электроэнергию на Европейском континенте. Европейская электроэнергетическая система сильно интегрирована, и любое снижение мощности в определенном уголке Европы оказывает влияние на всю систему. На этой неделе электроэнергия, купленная Energocom на фондовом рынке Румынии, превысила цену в 400 евро. Закупка по цене выше 400 евро/МВт неизбежно привела бы к дальнейшему повышению тарифов в декабре. Скорее всего, у нас должна была быть цена выше 8 леев.
Двусторонние контракты с Румынией (по цене 90 евро) не покрывают всего необходимого. Во всем регионе, включая Румынию, наблюдается дефицит электроэнергии. Вместо этого после подписания договора с МГРЭС тариф больше не будет повышаться, и комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о пересмотре тарифа. НАРЭ намерено снизить тариф с декабря. Есть реальные предпосылки для тарифа около 4 леев. У нас будет снижение цены на 25% в кратчайшие сроки", - отмечает Спыну.
Он ответил на вопрос и о том, откуда правобережье будет получать газ.
"Уже летом мы начали запасать газ. Сегодня у нас более 250 миллионов м3, и мы продолжаем приобретать. Средняя закупочная цена газа составляет около 1000 долларов. Этих объемов хватит на следующий период. Покупная цена не приведет к дополнительному увеличению тарифа на газ. Мы предлагаем компенсацию в счете, мы сэкономим и хорошо переживем эту зиму. Мы договорились заключить такую же сделку на январь, февраль и март. Правый берег получит электроэнергию в полном объеме по цене 73 долларов/МВт. В конце декабря мы продолжим обсуждение, и я сообщу вам о результатах", - добавил Спыну.
Министр добавил, что "как только МГРЭС будет производить больше электроэнергии, риск массовых отключений значительно снизится".
"Это также снижает риск того, что российские бомбардировки инфраструктуры в Украине приведут к отключению электроэнергии. Повторяю, у нас есть четкая цель, чтобы страна (больницы, школы, детские сады и т. д.) была подключена к энергии.
Экономически выгодно отдавать весь объем газа, поставляемого Газпромом, на левый берег в обмен на достаточное количество электроэнергии для правого берега.
Все расчеты показывают, что это лучшее решение с экономической точки зрения. Простые расчеты, 204 тыс. МВт при рыночной цене 400 евро - 81,6 млн евро. Использование 77,2 млн м3 газа для правого берега позволило бы сэкономить всего 55,2 млн долларов США (рыночная цена 1500 долларов США, цена Газпрома 785 долларов США). Цифры приблизительны, потому что мы не можем знать точную эволюцию цен.
Наконец, в это трудное время мы принимаем сложные решения. Хотелось бы, чтобы у нас не было войны на границе, а цены на газ и электроэнергию были такими же низкими, как в предыдущие годы. К сожалению, все иначе. У нас война, и ее последствия сказываются на нас ежедневно. Мы сделаем все необходимое, чтобы людям было легче пережить этот период. Молдова будет сильнее, и мы все вместе, в знак солидарности, добьемся успеха!
Хочу прояснить, я не поддерживаю призывы к идеям о том, что нам нужно полностью отключить газ на левом берегу. Решения политиков должны быть гуманными для всех граждан нашей страны", - добавил Спыну.