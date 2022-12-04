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В Германии призвали к справедливому распределению украинских беженцев в ЕС

В Германии призвали к справедливому распределению украинских беженцев в ЕС
Фото: открытые источники

Власти немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, которая приняла уже большее количество беженцев с Украины, чем вся Франция, призывают руководство ФРГ срочно выступить за справедливое распределение вновь прибывающих людей среди стран ЕС, сообщает газета Bild.

"Баден-Вюртемберг уже принял более 141 000 беженцев с Украины. По этому показателю федеральная земля превосходит всю Францию", - пишет издание со ссылкой на слова представителя земли, отвечающего за вопросы миграции, Зигфрида Лорека (ХДС), сообщает ria.ru.

"Поэтому мы срочно призываем федеральное правительство выступить на европейском уровне за справедливое и сбалансированное распределение и принять соответствующие меры, чтобы смягчить перегрузку приемных мощностей в землях и муниципалитетах", - пояснил Лорек.

Ранее министр юстиции Баден-Вюртемберга Марион Гентгес (ХДС) уже предупреждала, что ситуация с размещением беженцев сложная, так как все мощности по приему работают на пределе своих возможностей.
  • Вчера, 17:43
  • DTV
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