Dnestr.TV

 
0

На дорогах скользко! ГАИ призывает водителей и пешеходов быть осторожными

На дорогах скользко! ГАИ призывает водителей и пешеходов быть осторожными

Утром 4 декабря местами по республике прошёл снег. Дорога мокрая, кое-где прихваченная морозом.

Госавтоинспекция Приднестровья обращает внимание водителей: если вы планируете поездку на своём авто, ваша машина должна быть «переобута» в зимние шины!

Сотрудники ГАИ также рекомендуют водителям:

– выбирать безопасную дистанцию и скорость движения;

– подъезжая к пешеходному переходу обязательно приостановиться вплоть до полной остановки, чтобы вовремя среагировать на появление человека на зебре;

– следить за состоянием внешних световых приборов. В условиях недостаточной видимости включать фары.

По данным Гидрометцентра, ночью и утром 5 декабря по республике ожидается местами гололедица.

ГУпЧС рекомендует:

– надевать удобную, нескользящую обувь;

– пересекать улицу только по пешеходному переходу.

В случае экстренной ситуации звоните на единый номер спасения 101.

Будьте внимательны и осторожны на дороге!

  • Вчера, 18:02
  • DTV
  • Просмотров: 51
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна