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На дорогах скользко! ГАИ призывает водителей и пешеходов быть осторожными
Утром 4 декабря местами по республике прошёл снег. Дорога мокрая, кое-где прихваченная морозом.
Госавтоинспекция Приднестровья обращает внимание водителей: если вы планируете поездку на своём авто, ваша машина должна быть «переобута» в зимние шины!
Сотрудники ГАИ также рекомендуют водителям:
– выбирать безопасную дистанцию и скорость движения;
– подъезжая к пешеходному переходу обязательно приостановиться вплоть до полной остановки, чтобы вовремя среагировать на появление человека на зебре;
– следить за состоянием внешних световых приборов. В условиях недостаточной видимости включать фары.
По данным Гидрометцентра, ночью и утром 5 декабря по республике ожидается местами гололедица.
ГУпЧС рекомендует:
– надевать удобную, нескользящую обувь;
– пересекать улицу только по пешеходному переходу.
В случае экстренной ситуации звоните на единый номер спасения 101.
Будьте внимательны и осторожны на дороге!
- Вчера, 18:02
- DTV
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