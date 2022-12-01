Европа официально перестает импортировать поставляемую морем российскую нефть и попытается ввести для остальных покупателей ценовой потолок на нее в $60 за баррель. В понедельник начинает действовать эмбарго ЕС на поставки танкерами нефти из РФ, параллельно вступает в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью выше $60 и минимум на 5% ниже рыночной. Россия, в свою очередь, не намерена поставлять нефть по условиям ценового потолка, а эксперты на этом фоне не исключают роста цен на нефть выше $100, передает ТАСС.
Условия эмбарго Евросоюз еще в июне принял шестой пакет санкций против РФ, включающий отложенное эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля, а в сентябре министры финансов G7 заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Болгария сможет получать морем нефть и нефтепродукты РФ до конца 2024 года, Хорватия - до конца 2023 года закупать газойль.
При этом несколько стран Европы продолжат получать российскую трубопроводную нефть. Исключения предусмотрены для импорта нефти по нефтепроводам для тех государств ЕС, которые ввиду своей географической ситуации не имеют альтернатив российским ресурсам.
Россия с долей на мировом рынке нефти почти в 11% является вторым экспортером после Саудовской Аравии: по данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году РФ экспортировала 229,9 млн тонн нефти в 36 стран. На Китай приходилось 70 млн тонн, на долю стран Евросоюза - 47% поставок или 108,1 млн тонн. На поставки нефти морем в дальнее зарубежье в прошлом году пришлось около половины - 118,5 млн тонн.
Как сообщало Международное энергетическое агентство, к октябрю страны ЕС уже сократили импорт российской нефти на 1,1 млн б/с до 1,4 млн б/с, а после вступления в силу эмбарго РФ нужно перенаправить 1,1 млн б/с нефти и 1 млн б/с нефтепродуктов.
По данным агентства Argus, большинство европейских стран еще до эмбарго отказались от морских поставок нефти из РФ. Объем морских поставок нефти из РФ в страны ЕС в октябре снизился в два раза - до 770 тыс. б/с с 1,6 млн б/с в январе. Как говорил вице-президент по консалтингу в СНГ Argus Сергей Агибалов, в целом российские компании весьма преуспели в переориентации потоков, направляя нефть в Азию. Зачем нужен потолок цен Введение ценового потолка - это, по сути, смягчение первоначального плана ЕС полностью запретить финансирование и страхование российских нефтяных поставок и попытка избежать резкого роста цен на нефть. "Семерка" вместе с поддержавшими инициативу странами контролируют большинство мировых транспортных компаний и страховщиков.
Как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, потолок позволит "значительно сократить доходы России и стабилизировать мировые цены на энергоносители".
При этом если согласия по эмбарго страны ЕС не могли достичь около месяца (против выступала Венгрия и некоторые другие страны), то с ценовым потолком все затянулось еще больше. О такой идее стало известно еще весной, а в начале сентября G7 объявила о достижении договоренности о его вводе. Однако лишь за два дня до предполагаемого начала действия лимита было официально объявлено: пока цена вопроса - $60 за баррель. Польша и страны Балтии требовали снизить потолок до невыполнимых $30 за баррель, тогда как Мальта и Греция, наоборот, выступали за уровень от $65-70 для сохранения рентабельности важных для них морских перевозок.
Решение о размере потолка цен было опубликовано в "Официальном журнале ЕС" только 3 декабря. Лимит для нефтепродуктов должен вступить в силу 5 февраля и будет определен позднее.
Как считает Минфин США, уровня $60 достаточно, чтобы РФ смогла продолжать поставлять нефть на мировой рынок, поскольку он выше себестоимости производства и сопоставим с ценами продажи российской нефти. Однако ценовой потолок планируют пересматривать каждые два месяца, и на каком уровне он может быть установлен далее - большой вопрос.
При этом сейчас российская Urals торгуется по цене ниже этого уровня - по данным агентства Argus, в районе $50 за баррель, с дисконтом около $30 к Brent. По данным Минфина, средняя цена нефти Urals в январе-ноябре составила $78,32 за баррель, а в ноябре - $66,47.
Что грозит нарушителям "Запрещено предоставлять танкерам техническую помощь, обслуживание, финансовые услуги, связанные с торговлей или транспортировкой, в том числе путем передачи между судами, в третьи страны (не входящие в ЕС - прим. ТАСС) сырой нефти или нефтепродуктов, указанных в приложении", - говорится в документе ЕС. При этом перевозить нефть транзитом через Россию по цене выше потолка можно, если она не произведена в РФ и не принадлежит российскому гражданину или компании.
Коалиция обещает запретить своим операторам в течение 90 дней страховать, обслуживать и финансировать суда третьих стран, умышленно перевозившие нефть РФ по цене выше потолка. Нарушившее ценовой потолок европейское судно обещают подвергнуть наказанию в соответствии с законами Евросоюза.
Позиция Москвы Россия, в свою очередь, заявила, что не будет продавать нефть по условиям ценового потолка, даже если для этого придется сократить добычу. "Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут с нами работать на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу", - говорил вице-премьер России Александр Новак.
По его словам, власти РФ намерены ввести механизм, который запретит торговлю на условии ценового потолка на нефть независимо от его уровня. Россия считает, что лимит цен может привести к еще большей дестабилизации, дефициту энергетических ресурсов и снижению инвестиций на мировом рынке. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия будет напрямую договариваться с партнерами о расценках на энергоресурсы.
В начале месяца Новак сообщил, что Россия не ждет снижения экспорта нефти в декабре, ведет сейчас контрактацию на январь и ожидает, что российская нефть будет востребована. "Конечно, много неопределенностей, но тем не менее наша нефть востребована на мировых рынках. И мы считаем, что она будет пользоваться спросом", - заявлял он.
Что говорят эксперты Мировые цены на нефть могут превысить $100 за баррель на фоне введения ценового потолка и возможного сокращения экспорта РФ, считает руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников. "Сам по себе размер потолка не имеет значения, поскольку российские компании все равно не будут продавать нефть по нему. Соответственно, поставки российской нефти при помощи европейских шиппинговых и страховых компаний прервутся, что может сократить экспорт из России на 1-1,5 млн б/с в декабре-январе. Это, вероятно, приведет к росту цен на нефть выше $100 за баррель", - говорил он.
Между тем, как говорил ТАСС ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин, одобренный ЕС потолок может позволить сохранить серьезную долю российской нефти Urals на мировом рынке. По его мнению, российский флот может перевозить в Азию около 80% текущего морского экспорта нефти из РФ. По подсчетам Международного энергетического агентства, с мая поставки танкерной российской нефти в США, Великобританию и страны ЕС сократились на 2,2 млн б/с, однако две трети этого объема было перенаправлено в Индию, Китай и Турцию, отмечал Потавин ТАСС. "По нашей оценке, российского флота танкеров хватит, чтобы обеспечить экспорт нефти в Азию по морю примерно на 80% от текущих объемов", - говорил эксперт.
Возможно, ограничение цен на нефть из РФ будет трудно выполнить - вряд ли его поддержат такие крупные ее покупатели, как Китай и Индия. Как считает старший научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Бен Кэхилл, попытки привлечь страны не G7 к введению потолка цен не увенчались успехом отчасти из-за сложности выполнения такого ограничения. "Я думаю, что есть также некоторое раздражение западными санкциями и идеей, что США и ЕС действительно подталкивают страны к этому и вмешиваются в мировой рынок нефти. Они настроены весьма скептически. И я не думаю, что Индия и Китай поддержат план и всецело его одобрят", - добавил он