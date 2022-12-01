Сезон вирусных заболеваний традиционно приходит с наступлением холодов. Осенне-зимний период 2022 года не стал исключением, но все же отличился. Педиатрические отделения больниц – полны пациентов. Об этом рассказали медики из Гагаузии. Маленьких пациентов настолько много, что пришлось разворачивать новые койки, сообщает gagauzinfo.md.
Детское отделение районной больницы Чадыр-Лунги переполнено практически в два раза. Менеджер медучреждения Наталья Попазогло рассказала, с чем это связано.
«У нас идет вспышка среди детей. Она уже почти месяц длится. Есть много деток, особенно до года. Мы связываем это с тем, что люди экономят, все в одной комнате в скученности и стар, и млад. Но болеют в основном именно дети до года, маленькие. Острыми вирусными инфекциями, пневмонией. На утро у нас 47 пациентов в детском отделении. На прошлой неделе их было 54. Их реально много. Вообще отделение рассчитано на 33 койки. Нам пришлось разворачиваться еще», - рассказала Наталья Попазогло.
В Вулканештском районе ситуация практически не отличается. Пациентов с сезонным диагнозом там меньше, но проблема та же – болеют дети. Руководитель районной больницы Анна Брынза рассказала, что проблему могла бы облегчить вакцинация. Препараты доступны, а желающих – нет.
«На данный момент у нас крайне тяжелых [случаев] нет, но они [пациенты] постоянно поступают. И особенно, дети от 6 месяцев и выше. Есть и взрослые, но в основном дети. Рекомендуется вакцинация. Наш гагаузский народ противится постоянно. Более пожилые люди, которые вакцинировались ранее, они продолжают. А так, в основном, люди сопротивляются. Если даже человек заболеет, он заболеет в легкой форме, без пневмонии. А без вакцинации, если заболеет, то идут все осложнения в ход. Вакцина доступна», - поделилась Анна Брынза.
Ситуация в Комратском районе остается неизвестной – руководство комратской районной больницы и Центра общественного здоровья Комрат не ответили на звонки журналиста.