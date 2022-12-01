Dnestr.TV

 
0

В Гагаузии в разгаре сезон вирусных заболеваний среди детей

В Гагаузии в разгаре сезон вирусных заболеваний среди детей
Фото: открытые источники

Сезон вирусных заболеваний традиционно приходит с наступлением холодов. Осенне-зимний период 2022 года не стал исключением, но все же отличился. Педиатрические отделения больниц – полны пациентов. Об этом рассказали медики из Гагаузии. Маленьких пациентов настолько много, что пришлось разворачивать новые койки, сообщает gagauzinfo.md.

Детское отделение районной больницы Чадыр-Лунги переполнено практически в два раза. Менеджер медучреждения Наталья Попазогло рассказала, с чем это связано.

«У нас идет вспышка среди детей. Она уже почти месяц длится. Есть много деток, особенно до года. Мы связываем это с тем, что люди экономят, все в одной комнате в скученности и стар, и млад. Но болеют в основном именно дети до года, маленькие. Острыми вирусными инфекциями, пневмонией. На утро у нас 47 пациентов в детском отделении. На прошлой неделе их было 54. Их реально много. Вообще отделение рассчитано на 33 койки. Нам пришлось разворачиваться еще», - рассказала Наталья Попазогло.

В Вулканештском районе ситуация практически не отличается. Пациентов с сезонным диагнозом там меньше, но проблема та же – болеют дети. Руководитель районной больницы Анна Брынза рассказала, что проблему могла бы облегчить вакцинация. Препараты доступны, а желающих – нет.

«На данный момент у нас крайне тяжелых [случаев] нет, но они [пациенты] постоянно поступают. И особенно, дети от 6 месяцев и выше. Есть и взрослые, но в основном дети. Рекомендуется вакцинация. Наш гагаузский народ противится постоянно. Более пожилые люди, которые вакцинировались ранее, они продолжают. А так, в основном, люди сопротивляются. Если даже человек заболеет, он заболеет в легкой форме, без пневмонии. А без вакцинации, если заболеет, то идут все осложнения в ход. Вакцина доступна», - поделилась Анна Брынза.

Ситуация в Комратском районе остается неизвестной – руководство комратской районной больницы и Центра общественного здоровья Комрат не ответили на звонки журналиста.
  • Сегодня, 09:03
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна