В отношении граждан Российской Федерации, которые покинули страну в период частичной мобилизации, могут быть введены законодательные ограничения.
Об этом в интервью изданию «Ведомости» заявил глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета федерации Андрей Клишас. Он допустил, что российское государство может принять меры, которые сделают для уехавших «нахождение за границей менее комфортным», пишет eadaily.com.
В первую очередь, это касается тех, кто покинув свою страну, продолжает дистанционно работать в российских компаниях.
«Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — заявил сенатор.
Он пояснил, что начинать вводить ограничения для работы из-за рубежа следует для наиболее «чувствительных сфер» экономики. Прежде всего это касается сотрудников в сфере транспортной безопасности и госсектора.
Пр этом Клишас подчеркнул, что покинувшие Россию граждане с точки зрения закона не являются преступниками, и никто не собирается препятствовать их возвращению на родину, так как это противоречит Конституции.
Однако он уверен, что никаких преференций этим сбежавшим россиянам тоже создавать не нужно, чтобы не поощрять к такому поведению других граждан.
«Но нужно ли нам уговаривать их вернуться разными способами? Предлагать за это какие-то дополнительные плюшки? Я считаю, что нет. Почему мы должны тем людям, которые сбежали от мобилизации, доплачивать, чтобы они вернулись?», — заявил сенатор. Напомним, что многие россияне решили уехать из страны на фоне объявления частичной мобилизации 21 сентября.
За десять месяцев текущего года в России было выдано рекордное количество загранпаспортов. Общее число изготовленных в январе-октябре документов составило 4,35 млн.
Клишас опроверг ограничения на удаленную работу для уехавших из страны россиян
Российский парламент не получал и не рассматривал никаких законопроектов об ограничительных мерах для россиян, уехавших из страны с начала мобилизации, но продолжающих работать дистанционно.
Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
В интервью газете «Ведомости» он не исключил внесения изменений в законы, ограничивающие возможность работать за рубежом, а деньги получать в России. По мнению Клишаса, изменения должны затронуть «чувствительные сферы» экономики. В частности, госсектор и транспортную безопасность.
При этом сенатор Клишас напомнил, что, если бы уехавшие от мобилизации россияне совершили преступление, уже были бы возбуждены соответствующие дела. Он подчеркнул, что уговаривать их вернуться или обещать какие-то преференции за это было бы неправильным. Россияне в целом осуждают тех, кто сбежал за границу от мобилизации.