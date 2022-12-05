Оксфордский словарь английского языка в первый раз выбрал слово года с помощью общественного голосования, было выбрано словосочетание «режим гоблина», отмечается в сообщении на сайте издательского отдела Оксфордского университета.
Понятие goblin mode («режим гоблина») является сленговым термином, который сам Оксфордский словарь определяет в качестве поведения, которое основывается на бесцеремонном следовании собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности и которое обычно совмещается с отказом соответствовать общественным нормам и ожиданиям, пишет mk.ru.
На странице конкурса сказано, что в первый раз выражение было использовано в 2009 году в социальной сети Twitter, однако «вирусным» оно стало в феврале 2022 года и увеличивало популярность на фоне локдаунов пандемии коронавируса.