Президент Приднестровья Вадим Красносельский подписал Указ №506 от 2 декабря 2022 г. «О призыве на военную службу в 2023 году граждан, не пребывающих в запасе».
Указ вступает в силу по истечении одного месяца со дня, следующего за днем официального опубликования – 3 января 2023 года.
Согласно документу, на военную службу в Вооруженные силы Приднестровской Молдавской Республики, пограничные и внутренние войска призываются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащих призыву на военную службу в связи с утратой ими права на отсрочку от призыва на военную службу, а также граждан, подлежащих призыву на военную службу и привлеченных (привлекаемых) к ответственности за нарушение правил военного учета, передает newspmr.com.
Призыв будет осуществляться в течение 2023 календарного года.
Кроме того, согласно данному президентскому указу, военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, должны быть уволены из рядов Вооруженных сил ПМР, пограничных и внутренних войск в запас.
Срок прохождения военной службы по призыву в Приднестровье равен 12 месяцам.
Напомним, в Приднестровье призывники имеют возможность замены военной службы на альтернативную гражданскую службу в случае, если несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию гражданина. При этом срок альтернативной гражданской службы составит 24 месяца.
Для граждан, окончивших высшее учебное заведение, срок альтернативной гражданской службы сокращен до 18 месяцев. Альтернативную службу гражданин сможет проходить в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях в качестве гражданского персонала, в организациях.