В республике отменяются меры жёсткой экономии энергоресурсов. 5 декабря, на совещании у Президента ПМР, обсудили возвращение круглосуточного горячего водоснабжения, уличного освещения и работу электротранспорта в обычном режиме.
Деятельность экономических субъектов также вернут в прежнее русло. Такие энергоемкие предприятия, как Молдавский металлургический завод и Рыбницкий цементный комбинат пока приступают к работе с минимальной нагрузкой, чтобы не допустить выхода из строя системы энергоснабжения заводов, далее – по обстоятельствам.
Как сообщает пресс-служба главы государства, на них рассчитывают довести уровень производства до 30% мощности. Для этого придется с максимальной рачительностью подходить к использованию природного газа обществом в целом.
Что касается продленного до конца года режима чрезвычайного экономического положения: его отмену сегодня не обсуждали. Вадим Красносельский отметил, что принятие такого решения должна предварить детальная проработка вопроса.
Напомним, с 1 октября российский «Газпром» ограничил поставки природного газа в Молдову и Приднестровье до 5,7 миллиона кубометров в сутки. Произошло это из-за нарушения обязательств со стороны Молдовы: АО «Молдовагаз», являющееся стороной молдо-российского газового контракта, на тот момент допускало нарушения графика оплаты за полученное голубое топливо и не провело в необходимые сроки аудит исторического долга РМ за газ. Приднестровье оказалось заложником ситуации.
На совещании Президента обсуждали также вопросы, связанные с теплоснабжением. Главы государственных администраций обозначали, что на минувшей неделе в ряде образовательных учреждений температура в помещениях была некомфортной, есть случаи, когда школьные классы пришлось перевести на дистанционный режим обучения. С решением проблемы в энергетическом секторе в целом будет закрыт и этот вопрос. Учитывая похолодание на улице, решено увеличить теплоснабжение и в жилых домах. В теплоэнергетической системе температуру удерживали на уровне 57 градусов. По предварительному согласованию показатель увеличат примерно на 10 градусов. В случае прогнозируемого синоптиками потепления уровень снова понизят. Оперативное реагирование на изменения позволит обеспечить рациональную экономию, отметили на совещании.
Подводя итоги рабочей дискуссии, Вадим Красносельский отметил сложность работы, предварившей заключение значимого для страны контракта. Президент подчеркнул, что данный договор носит исключительно экономический характер – без какой-либо политической составляющей. Контракт – обоюдовыгоден, отметил Вадим Красносельский. Бесперебойное функционирование Молдавской ГРЭС Глава приднестровского государства назвал залогом стабильности энергосистемы всего региона.