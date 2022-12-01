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ПРБ выпустил памятные монеты в честь наступающего Года Кролика
Приднестровский республиканский банк вводит в обращение памятные монеты «Год Кролика» серии «Китайский гороскоп».
Они выполнены из недрагоценных металлов – стали с никелевым покрытием. Номинал монеты 1 рубль, диаметр 22 мм, масса – 4,65 г, гурт гладкий. Тираж – 35 тысяч штук, передаёт novostipmr.com
На реверсе монеты в центре размещено стилизованное изображение кролика; справа китайский иероглиф, обозначающий символ года; слева надпись «ГОД КРОЛИКА»; внизу – «2023».
Памятные монеты являются денежными знаками ПРБ. Они выступают средством обращения и платежа на территории республики и принимаются по их номинальной стоимости.
Часть памятных монет из недрагоценных металлов будет помещена в упаковку-буклет.
- Вчера, 16:40
- DTV
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