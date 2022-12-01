Недалеко от населённого пункта Бричаны в Молдове сотрудники Пограничной полиции обнаружили упавшую ракету. Об этом 5 декабря сообщило министерство внутренних дел, отметив, что зону оцепили, передаёт newsmaker.md
«Во фруктовом саду недалеко от Бричан патруль Пограничной полиции обнаружил ракету. В соответствии с планом действий МВД зону оцепили и ожидают прибытия специализированных служб МВД, саперов и спасателей», — отметили в министерстве.
В соответствии с планами действий МВД пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень внимания в районе полицейских участков Бричан и Окницы. Район, где была обнаружена ракета, был оцеплен полицией и пограничниками. На месте ожидаются специализированные службы МВД, ГИЧС и саперы, сообщает point.md