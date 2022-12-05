Глава энергетического ведомства Приднестровья объяснил, почему на этот раз прекращения электроснабжения Молдовы не произошло.
Блэкаута на территории Республики Молдова, в том числе в Приднестровье, не произошло, потому что на Молдавской ГРЭС работали два энергоблока, об этом сообщил глава энергетического ведомства Сергей Оболоник, передаёт sputniknews.ru "Сегодня произошло то же самое, что две недели назад. Но благодаря тому, что ГРЭС работала двумя блоками и достаточно большая мощность выходила в систему, эффект этих событий вылился только в мигание света и кое-где сработала автоматика в отопительной системе. В Кишиневе то же самое, просто мигал свет, мы не получили блэкаута. Из-за того, что Молдавская ГРЭС работала двумя энергоблоками, не произошло отключения, не было порчи оборудования, которое сейчас очень дорогое", – заявил он.
В Приднестровье не зафиксировано отключений крупных потребителей, за исключением котельных тепловых сетей, на которых сработала автоматика. Об этом Sputnik Молдова сообщили в энергораспределяющем предприятии "Днестрэнерго".
На предприятии говорят, что в целом приднестровская инфраструктура выдержала скачки и просадку напряжения. Сейчас перепадов напряжения в энергосети не наблюдается.
В понедельник, 5 декабря, около 14.30 по кишиневскому времени в соцсетях пользователи из Кишинева стали сообщать, что у них в домах начал мигать свет. Аналогичные сообщения начали поступать и из Тирасполя.
Немногим позже жители Глодянского и Рышканского районов республики также сообщали о перебоях с электроснабжением.
Украинские СМИ начали публиковать сообщения о том, что в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях слышны взрывы.
Госпредприятие Moldelectrica распространило сообщение, предупредив о возможных отключениях электричества в Молдове. Однако тотального отключения света, как это было 15 и 23 ноября, не произошло.