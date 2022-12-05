Благодаря Молдавии и Болгарии европейская нитка «Турецкого потока» и продолжение «Южного газового коридора» из Азербайджана работают на полную мощность. По газопроводам подают сверхпроектные объемы. Молдавия и Болгария закупают российский и азербайджанский газ у европейских посредников. В Кишиневе заявили, что правый берег Днестра больше не зависит от «Газпрома», передаёт eadaily.com
В декабре европейская нитка «Турецкого потока» и продолжение «Южного газового коридора» работают почти на максимальную мощность — выше проектной. Так, по газопроводу из России поставки выросли в среднем с 29,6 млн кубометров до 45,8 млн кубометров в сутки, а по магистрали из Азербайджана — с 34,5 млн кубометров до 35,9 млн кубометров в сутки.
Судя по данным платформы операторов ЕС ENTSOG, основной рост пришелся на подачу газа в Молдавию и Болгарию — до 5 млн кубометров газа в сутки в каждаю.
Как сообщало EADaily, в декабре Молдавия начала импорт газа реверсом по Трансбалканскому газопроводу через Болгарию, Румынию и Украину. В своем заявлении в одной из соцсетей молдавская госкомпания «Энергоком» уточнила, что закупает 4,3 млн кубометров газа, которые подаются по интерконнектору Греция — Болгария (ICGB) из Трансадриатического газопровода, который является европейской частью «Южного газового коридора» из Азербайджана. В декабре поставки по IGB выросли с 3,5 млн кубометров до 8,4 млн кубометров в сутки.
В «Энергокоме» поясняли, что произвели закупку газа в зоне Средиземного моря. То есть, как и Болгария, Молдова закупает газ у европейских посредников — то ли российский, то ли азербайджанский. И, судя по всему, речь идет о спотовых объемах. Так как «Южный газовый коридор» нарастил поставки из Азербайджана лишь на 1,4 млн кубометров в сутки, то остальные более трех миллионов берут из объемов, которые раньше подавали в Италию и Грецию.
В апреле «Булгаргаз» отказался переходить на новый механизм расчетов за российский газ и «Газпром» остановил прямые поставки. Компании пришлось перекупать топливо у греческих компаний, отбирая его из транзитных объемов в режиме виртуального реверса.
Молдавия в октябре столкнулась со снижением поставок российского газа — на 30%. В «Газпроме» сообщали, что «Молдовагаз» регулярно нарушал условия контракта, а «Нафтогаз Украины» отказался предоставлять все законтрактованные мощности транзита и поэтому экспорт в Молдавию сократят до 5,7 млн кубометров в сутки. Очевидно, речь идет о том, что Украина отказывается возобновлять поставки через пункт «Сохрановка», где контрактовали более 30 млн кубометров в сутки, а заявки потребителей из ЕС заставили урезать молдавскую долю.
Как бы то ни было, но это заставило Молдавию искать новые источники. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица летала в октябре в Баку. Однако Азербайджан, очевидно, не смог предоставить дополнительных объемов и «Энергокому» пришлось покупать каспийское топливо у посредников. Возможно, поэтому в Молдавии не стали уточнять источник газа, но получили политический повод заявить, что правый берег Днестра (Молдавия без Приднестровья) теперь не зависит от российского газа, так как прямые поставки «Газпрома» полностью идут в Приднестровье.
«Впервые правый берег больше не зависит от газовых поставок „Газпрома“», — писал в одной из соцсетей вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. У такой независимости от «Газпрома», правда, есть два нюанса. С одной стороны, прямые поставки уходят в Приднестровье, чтобы снова получать достаточно и более дешевую электроэнергию — с Молдавской ГРЭС. Если на румынской энергобирже OPCOM поставки электроэнергии на завтра торгуются 5 декабря по 251−525 евро за МВт·ч в зависимости от времени, то электростанция «Интер РАО» будет отпускать Молдавии ее по 73 евро за МВт·ч. Кроме того, с 15 ноября по март «Газпром» поставит азербайджанской Socar до 1 млрд кубометров газа — для поддержания экспорта. А в среднесуточном объеме это в 1,7 раза больше, чем получает молдавская сторона по альтернативному маршруту.