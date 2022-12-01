Вокзалы, аэропорты, образовательные учреждения и территории, прилегающие к зданиям органов публичной власти, теперь включены в список мест, где запрещено проводить митинги, шествия и демонстрации. Соответствующая норма содержится в опубликованном в понедельник законе, который подписал президент РФ Владимир Путин.
В этом же списке - морские и речные порты, здания соцзащиты, образовательные и медицинские организации, детские и спортивные площадки. Проводить митинги нельзя будет ни в зданиях органов власти, ни в местах, непосредственно прилегающих к ним. Также запрет распространяется на территории возле объектов жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающих работу электрических, тепловых и водопроводных сетей, передаёт ТАСС
Решение также касается церквей и других религиозных сооружений, а также земельных участков, где они находятся. При этом запрет не будет распространен на публичные богослужения и другие религиозные обряды и церемонии, если это обусловлено историческими, культурными и иными объективными особенностями субъекта РФ.
Раньше запрет действовал только на территориях, непосредственно прилегающих к резиденциям президента РФ, к зданиям судов, экстренных оперативных служб, ФСИН. Он распространялся и на железнодорожные магистрали, нефте-, газо- и продуктопроводы, высоковольтные линии электропередачи, а также места, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам.