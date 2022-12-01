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Почти два десятка нефтяных танкеров не могут пройти через Босфор и Дарданеллы

Почти два десятка нефтяных танкеров не могут пройти через Босфор и Дарданеллы

Нефтяные танкеры образовали пробку у берегов Турции в первый день ограничения цен на российскую нефть на Западе, при этом Анкара настаивает на новом подтверждении страховки для всех судов, сообщила газета Financial Times.

Около 19 танкеров с сырой нефтью 5 декабря ожидали пересечения турецких вод, говорится в сообщении со ссылкой на судовых брокеров, нефтетрейдеров и службы спутникового слежения.

Первый танкер прибыл 29 ноября, и с тех пор он все время ждал, говорится в отчете судового брокера, передает neftegaz.ru.

5 декабря официально вступил в силу предел цен в размере 60 долл. США/барр. (263,09 ринггита), введенный странами Большой семерки, Австралией и 27 государствами Европейского Союза на российскую нефть, транспортируемую морским транспортом.

Соглашение позволяет отгружать российскую нефть в третьи страны танкерами стран-членов G7 и Европейского союза, страховых компаний и кредитных организаций только в том случае, если груз закупается по цене или ниже лимита.

Согласно сообщению Financial Times, 4 руководителя нефтяной отрасли заявили, что Турция с 1 декабря потребовала новых доказательств полного страхового покрытия для любых судов, проходящих через ее проливы в свете введенных мер.

Суда бросили якорь у Босфора и Дарданелл, 2 проливов, связывающих черноморские порты России с международными рынками.

Почти два десятка нефтяных танкеров не могут пройти через Босфор и Дарданеллы

За несколько дней до вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС стоимость доставки российской нефти резко выросла, поскольку все больше владельцев нефтеналивных танкеров отказывались от торговли.

Более того, ЕС ввел запрет европейским поставщикам морских услуг, нефтеналивных танкеров и страховых компаний на работу с российской нефтью при поставках покупателям из стран, не входящих в ЕС.

Источники в отрасли говорят о постоянном росте теневого флота, который включает суда, использовавшиеся для транспортировки нефти из находящихся под санкциями США Ирана и Венесуэлы.

Российские компании возвращают в эксплуатацию законсервированные суда, а судовладельцы из ЕС передают активы операторам, не входящим в G7.
Rystad Energy, консалтинговая компания в области энергетики, заявила, что в этом году Россия увеличила свой флот еще на 103 танкера .

  • Сегодня, 08:51
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