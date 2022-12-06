Правящая в Молдове партия «Действие и солидарность» инициирует в парламенте выработку официальной позиции в отношении резолюции Европарламента о признании России государством, «спонсирующим терроризм», заявил в телеэфире лидер партии, спикер парламента Молдовы Игорь Гросу.
Раннее Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма», передает eadaily.com.
«Мы проанализируем эту резолюцию и выработаем в парламенте позицию Молдавии в отношении этого определения», — сказал Гросу в эфире кишиневского телеканала Pro TV. Политик также высказался о введении в стране наказания за поддержку российской спецоперации на Украине.
«Это результат пропаганды Кремля. Пришло время ужесточить наказание в их отношении», — сказал Гросу, комментируя результаты недавнего соцопроса, согласно которому 32% граждан Молдовы поддерживают спецоперацию.