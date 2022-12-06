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Молдова может присоединиться к антироссийской резолюции Европарламента

Молдова может присоединиться к антироссийской резолюции Европарламента

Правящая в Молдове партия «Действие и солидарность» инициирует в парламенте выработку официальной позиции в отношении резолюции Европарламента о признании России государством, «спонсирующим терроризм», заявил в телеэфире лидер партии, спикер парламента Молдовы Игорь Гросу.

Раннее Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма», передает eadaily.com.

«Мы проанализируем эту резолюцию и выработаем в парламенте позицию Молдавии в отношении этого определения», — сказал Гросу в эфире кишиневского телеканала Pro TV.
Политик также высказался о введении в стране наказания за поддержку российской спецоперации на Украине.

«Это результат пропаганды Кремля. Пришло время ужесточить наказание в их отношении», — сказал Гросу, комментируя результаты недавнего соцопроса, согласно которому 32% граждан Молдовы поддерживают спецоперацию.

  • Сегодня, 08:58
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