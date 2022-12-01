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На самолетах компаний ЕС можно будет пользоваться мобильным телефоном с 5G

На самолетах компаний ЕС можно будет пользоваться мобильным телефоном с 5G

ЕС обещает оставить в прошлом времена, когда пассажиры, зайдя в самолет, буквально отключались от внешнего мира - в смартфонах даже существует специальная опция полетного режима, которую стюардессы неизменно просят включать на время полета.

И вот теперь на борту самолётов европейских авиакомпаний появится беспроводная связь формата 5G, что позволит пассажирам звонить по мобильному телефону прямо в полете и пользоваться интернетом, пишет bbc.com.

Связь будет обеспечиваться благодаря специально установленному на борту оборудованию, так называемому 'pico-cell', которое свяжет бортовую систему со спутниками, откуда сигнал будет далее транслироваться на землю.

При этом все функции смартфона будут вам доступны: вы сможете звонить и писать текстовые сообщения, проверять почту, смотреть видео, играть в видеоигры и так далее. Пассажирам обещают, что разницы в качестве связи (и ее цене) они не почувствуют.

Специально для звонков планируется выделить заблаговременно зарезервированные еще в 2008 году частоты, которые сейчас используются по другому назначению.

Их ещё предстоит освободить всем без исключения государствам-членам ЕС. Лишь после этого пассажиры смогут пользоваться в самолетах телефонами, но произойти это, как указывает Еврокомиссия, должно как можно раньше, не позднее июня следующего года.

"5G предоставит инновационные услуги людям и новые возможности европейским компания, - заявил в связи с нововведением комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Ранее аналогичный план уже рассматривали в США, но там регулятор запретил его реализацию по соображениям безопасности, сославшись на то, что авиакомпании и сами экипажи самолетов выступают категорически против мобильной связи на борту.
  • Сегодня, 09:10
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