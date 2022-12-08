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Получателей госсубсидий на покупку жилья будет больше

Получателей госсубсидий на покупку жилья будет больше

Парламентарии во втором чтении одобрили предложения Правительства Приднестровья по расширению категорий работников бюджетной сферы, имеющих право на получение государственной субсидии для приобретения жилья. Ранее закон распространялся на молодые семьи, где один из супругов работает в учреждениях здравоохранения и просвещения. Согласно данным Минсоцтруда, в прошлом году этим правом воспользовались 215 молодых семей, а за десять месяцев 2022-го – ещё 73.

По предложению Правительства Верховный Совет расширил перечень категорий молодых семей работников бюджетной сферы, которые могут получить государственные субсидии на приобретение жилья. В него включены: средний медперсонал государственных или муниципальных коррекционных школ; судебные исполнители и некоторые сотрудники МВД, включая пожарных и спасателей, передаёт пресс-служба ВС ПМР

«Хотя есть категории и желающие, но не всем предоставляется такая возможность. Поэтому сейчас расширяются категории с учетом предложения правительства», – пояснил глава профильного комитета Сергей Чебан.

На реализацию законопроекта необходимо почти 2 миллиона рублей. Эта сумма входит в лимит расходов бюджета-2023 в рамках Фонда поддержки молодежи, на который направят почти 10 миллионов рублей.

Информация о том, кто имеет право подать заявку, какая полагается сумма госсубсидии и каков порядок ее получения, подробно прописана в законе «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья».

По информации Министерства по социальной защите и труду ПМР, в 2021 году сертификаты на покупку жилья получили 215 семей. К 1 ноября этого года выдано 73 сертификата.
  • Сегодня, 11:20
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