Депутаты Верховного Совета ПМР приняли во втором окончательном чтении пакет законопроектов, которые вносят изменения и дополнения в законы о спецналоговых режимах – упрощенной и патентной системах налогообложения. Ко второму чтению Комитет по экономической политике, бюджету и финансам подготовил поправки в законопроекты, которые были основаны на вопросах и предложениях предпринимателей. Важно, что сохраняется концепция нововведений: часть предпринимателей перейдет на упрощенную систему налогообложения, что, как говорилось ранее, связано со справедливым подходом к налогообложению, передаёт пресс-служба ВС ПМР
«Достаточно большая часть замечаний была учтена при работе во втором чтении. Один из основных моментов, который хотелось бы отметить, обязанность иметь терминалы по обслуживанию с помощью банковских карт или кьюар-кодов преобразована в право предпринимателя - по выбору заказать или не заказать эту услугу в банке. Например, если торговый объект находится в месте, где достаточно много покупателей с картами или пользующихся оплатой онлайн, то естественно предпринимателю будет выгодно заключить договор с банком. Если же объект находится в селе, например, то можно не заключать договор с банками», - пояснил Председатель Верховного Совета ПМР, автор законопроектов Александр Коршунов.
Одна из поправок в закон об упрощенной системе налогообложения вызвала много споров и на заседании Комитета по экономике среди депутатов, и в зале пленарных заседаний при обсуждении всем депутатским корпусом с членами правительства. Запрещать ли использование упрощенной системы налогообложения строительным организациям, работающим по договорам за счет бюджетов различных уровней? Комитет по экономической политике, бюджету и финансам предложил внести данную норму в закон об упрощенной системе налогообложения. Правительство и часть парламентариев настаивала на том, чтобы запретить работать по «упрощенке» вообще всем строительным организациям.
«То есть, чтобы построить в селе туалет, надо будет искать организацию, в которой численность больше 15 человек, которая имеет лицензию, которая еще захочет приехать в село со своей техникой, чтобы построить туалет. Будут возникать вопросы. А с 1 января, если мы эту поправку отклоним, сельские жители не смогут ничего строить, а если будут строить – то в серой или черной зоне, без лицензии и вероятность того, что пострадают люди – будет намного выше», - привел аргументы при обсуждении поправки спикер парламента.
Точку в обсуждении поставила Полномочный представитель Президента ПМР в Верховном Совете Анастасия Кипяткова. Она подчеркнула, что в нынешней редакции закона, который начнет действовать с 1 января 2023 года, установлен запрет на работу по «упрощенке» всем строительным организациям. Но глава государства Вадим Красносельский высказался против такой нормы.
«Все аргументы, которые сегодня мы слышали, были высказаны на площадке Администрации Президента. В связи с чем Президентом было дано поручение и Правительству, и Верховному Совету установить на законодательном уровне запрет на применение упрощенной системы налогообложения в строительной отрасли при выполнении строительных работ на объектах, финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней. Соответственно, просьба поддержать поправку Комитета и мнение Президента», - отметила Анастасия Кипяткова.
В итоге депутатский корпус проголосовал за поправку, подготовленную Комитетом по экономической политике. В интервью журналистам автор законодательной инициативы Александр Коршунов пояснил, что раньше в тендерах на проведение строительных работ, например, на объектах ФКВ, могли участвовать строительные организации, работающие по «упрощенке» или набирающие работников с патентами. Это было и опасно, и несправедливо по налоговой нагрузке.
«Ранее из-за того, что была разная налоговая нагрузка строительных компаний, строительные предприятия, работающие на обычной системе налогообложения, не могли выиграть тендер на тот или иной объект. Поэтому условия заказчика, то есть государства в данном случае, выставляются определенные требования к участникам тендера. Это - быть строительной организацией, имеющей лицензию, то есть обеспечивать качество и безопасность строительства, и иметь одинаковую налоговую нагрузку», - сказал Председатель Верховного Совета ПМР.
Пакет законопроектов по изменению законов об упрощенной и патентной системах налогообложения, которые начнут действовать с 1 января 2023 года, сегодня были приняты в окончательном чтении и в ближайшее время поступят на подпись главе государства.