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Арбитражный суд ПМР аннулировал лицензии "Линксервиса"

Арбитражный суд ПМР аннулировал лицензии "Линксервиса"

07 декабря 2022 года состоялось завершающее заседание Арбитражного суда ПМР, на котором судом принято решение об аннулировании лицензий, сообщается на официальном сайте ООО «Линксервис»

Действия руководства после этого:

1) подача заявления на Кассационную инстанцию Арбитражного суда ПМР- предугадать выводов и решения невозможно;

2) подаём документы на выдачу новых Лицензий (срок рассмотрения таких заявлений по законодательству не должен превышать 30 дней) - решение о их выдаче либо об отказе в выдаче принимается Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР.

Руководство ООО «Линксервис» обращается к пользователям услуг интернета:

" Мы не можем не сообщить вам, нашим абонентам, а также тем, кто планировал ими стать, о возобновлении этого сложного юридического периода в деятельности нашей компании, так как не можем в сложившихся обстоятельствах гарантировать вам бесперебойного оказания услуг.

Мы делали, делаем и будем делать всё, чтобы сохранить компанию, которая с вами более 17 лет, рабочие места наших сотрудников, и, конечно, наших уважаемых абонентов.

Однако, имеем мы право оказывать услуги только при наличии действующих лицензий.

Во время их приостановки, аннулирования и вплоть до получения новых лицензий (при положительном решении о их выдаче Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР) оказывать услуги связи запрещено.

Просим учесть изложенные обстоятельства как действующих абонентов, так и тех, кто планирует подключить наши услуги связи.

О развитии ситуации будем держать вас в курсе.

С уважением к вам, сотрудники ООО «Линксервис» "
  • Сегодня, 12:15
  • DTV
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