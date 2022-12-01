07 декабря 2022 года состоялось завершающее заседание Арбитражного суда ПМР, на котором судом принято решение об аннулировании лицензий, сообщается на официальном сайте ООО «Линксервис»
Действия руководства после этого:
1) подача заявления на Кассационную инстанцию Арбитражного суда ПМР- предугадать выводов и решения невозможно;
2) подаём документы на выдачу новых Лицензий (срок рассмотрения таких заявлений по законодательству не должен превышать 30 дней) - решение о их выдаче либо об отказе в выдаче принимается Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР.
Руководство ООО «Линксервис» обращается к пользователям услуг интернета:
" Мы не можем не сообщить вам, нашим абонентам, а также тем, кто планировал ими стать, о возобновлении этого сложного юридического периода в деятельности нашей компании, так как не можем в сложившихся обстоятельствах гарантировать вам бесперебойного оказания услуг.
Мы делали, делаем и будем делать всё, чтобы сохранить компанию, которая с вами более 17 лет, рабочие места наших сотрудников, и, конечно, наших уважаемых абонентов.
Однако, имеем мы право оказывать услуги только при наличии действующих лицензий.
Во время их приостановки, аннулирования и вплоть до получения новых лицензий (при положительном решении о их выдаче Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР) оказывать услуги связи запрещено.
Просим учесть изложенные обстоятельства как действующих абонентов, так и тех, кто планирует подключить наши услуги связи.