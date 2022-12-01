Вадим Красносельский провел встречу с послом Российской Федерации в РМ Олегом Васнецовым. Дискуссия состоялась в рабочем кабинете Президента ПМР. Участие в беседе также принял министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.
Приветствуя российского дипломата, глава приднестровского государства подчеркнул значимость таких встреч и отметил, что повестка наполнена актуальными вопросами как двусторонних приднестровско-российских взаимоотношений, так и переговорной тематики в рамках формата «Постоянного совещания…». Основополагающей целью переговоров Вадим Красносельский назвал сохранение мира и безопасности в Приднестровской Молдавской Республике и регионе в целом. Приднестровскую позицию он охарактеризовал как миролюбивую, говорится в сообщении пресс-службы Президента ПМР
Глава приднестровского государства рассказал, что обсуждается возможность проведения неформальной встречи участников формата «5+2». Интересовался мнением российского посла по этому поводу. Олег Васнецов отметил, что приветствует использование любых площадок для выведения переговорного процесса из нынешнего состояния анабиоза. Вадим Красносельский подчеркнул, что поддерживает применение дипломатического инструментария во всем его разнообразии, но при этом акцентировал внимание на том, что альтернативные диалоговые формы и площадки могут выполнять функцию исключительно сопутствующих при сохранении главенствующей роли формата «5+2».
«Никаких подмен формата "5+2" не должно быть. Это основной формат переговоров между Приднестровьем и Молдовой», – подчеркнул Вадим Красносельский, отметив, что это официальная позиция Приднестровья.
Участники встречи упомянули вероятность проведения очередного раунда переговоров в формате «1+1» (политпредставителей от Приднестровья и Молдовы) до конца текущего года.
На встрече говорили о преодолении энергетического кризиса. События минувшей недели Вадим Красносельский назвал важным шагом на этом пути, выразив благодарность всем, кто участвовал в достижении договоренности. Олег Васнецов отметил, что сложившаяся ситуация «находится в фокусе внимания высшего политического руководства Российской Федерации», подтверждением чего является обсуждение вопросов, связанных с положением дел в Приднестровье, в ходе проведенного накануне Президентом РФ заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Обсуждая положение российских граждан, постоянно проживающих в Приднестровье, собеседники отметили позитивные подвижки в работе тираспольского консульского пункта. Участники встречи обсудили и другие вопросы социального, гуманитарного, экономического толка, наметив планы дальнейшего взаимодействия в существующей сложной геополитической обстановке, диктующей свои условия.