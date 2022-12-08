Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону вступать пока рано из-за миграционного кризиса. К такому выводу сегодня, 8 декабря, пришел Совет по внутренним делам и юстиции Евросоюза. Этот вопрос в последние дни вызвал дебаты в европейском сообществе. На состоявшемся в четверг голосовании против их присоединения выступили Австрия и Нидерланды.
25 министров других стран ЕС были не против, но в Совете действует принцип единогласия. В то же время страны Европейского союза официально одобрили присоединение к Шенгенской зоне Хорватии, передаёт eadaily.com
Болгария и Румыния настолько были убеждены в своей готовности вступить в соглашение о снятии приграничных барьеров, что пригласили экспертную миссию посетить свои страны и провести дополнительную оценку.
Министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде был уверен в положительном решении Совета ЕС, заявив об этом утром, перед началом заседания. В свою очередь румынский евродепутат Зигфрид Мурешан отметил, что Бухарест был всегда открыт и тесно сотрудничал с европейскими институтами, чтобы добиться голосования по вступлению страны в Шенген, и продолжает убеждать партнеров в Вене не противиться этому важному решению.
«Мы используем все каналы связи, чтобы убедить наших партнеров в Австрии, что Румыния отвечает всем условиям, что неоднократно подтверждала Европейская комиссия, и обсудить вопросы, специфические для Австрии, потому что у Австрии также есть оговорки, не имеющие ничего общего с Румынией. У них миграционный кризис, у них большое количество беженцев, но они не идут из Румынии, они не идут через Румынию, и было бы несправедливо, чтобы наше присоединение к Шенгену пострадало от внутренней ситуации», — подчеркивал Мурешан.
Премьер-министр Румынии Николае Чукэ накануне вечером также провел телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщив ему о намерении Румынии просить партнеров о голосовании на сегодняшнем заседании Совета ЕС за вступление страны в Шенгенскую зону, несмотря на то, что Австрия выступает против.
Несмотря на это, Нехаммер на состоявшейся накануне пресс-конференции подтвердил то, что он как и раньше выступает за то, чтобы отложить решение о присоединении Румынии и Болгарии до марта 2023 года. По его словам, присоединение их к Шенгенской зоне — это не политический вопрос, а вопрос безопасности из-за иммигрантов.
В 2011 году против заявки Болгарии и Румынии выступили Франция, Германия, Финляндия, Швеция, Нидерланды и Бельгия — тогда их опасения были связаны с коррупцией, организованной преступностью и судебными реформами. В последующие годы этот вопрос снова поднимался несколько раз, но затем откладывался.