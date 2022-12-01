Dnestr.TV

 
0

Молдова снизила энерготарифы до 22%

Молдова снизила энерготарифы до 22%

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии на экстренном заседании в четверг утвердило снижение тарифов на электроэнергию.

Так, для потребителей молдавской госкомпании Fee Nord тариф снижен на 17% - с 5,6 лея до 4,65 лея ($0,24) за 1 кВт.ч, для потребителей Premier Energy - на 21,8%, с 5,91 лея до 4,62 лея за 1 кВт.ч, передаёт interfax.ru

Срочное решение НАРЭ приняло в связи с постановлением Комиссии по чрезвычайным ситуациям (в стране действует режим ЧП), в котором она потребовала пересмотреть тарифы, после того, как в Молдавию возобновились поставки электроэнергии с Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье. Кишинев и Тирасполь подписали договор об условиях поставки электроэнергии на правый берег Днестра за счет увеличения объёма поставляемого в Приднестровье газа.

Тарифы для публичного обсуждения опубликовали всего за час до заседания агентства.

Ранее поставщики электроэнергии Fee Nord (обслуживает север Молдавии) и Premier Energy (обслуживает центр и юг Молдавии) направили запросы в НАРЭ с просьбой понизить тарифы на 4,5% и на 21,8% соответственно.

С 4 декабря Молдавия направляет Молдавской ГРЭС весь получаемый от "Газпрома" газ в объеме 5,7 млн куб. м в сутки, часть из которого идет для внутренних нужд Приднестровья, а часть для производства электроэнергии.

Между молдавским госпредприятием Energocom и Молдавской ГРЭС заключен контракт на поставку электроэнергии по цене $73,5 за 1 МВт.ч. Молдавская ГРЭС обеспечивает примерно 60% нужд Молдавии в электроэнергии. Оставшуюся часть Молдавия закупает в Румынии по двусторонним контрактам и на бирже.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил в соцсетях, что подписанный с Приднестровьем договор о поставках газа в регион взамен электроэнергии приведет к снижению тарифа на электроэнергию. По его словам, есть предварительная договоренность о том, что подписанный с Приднестровьем договор будет продлен и на январь, февраль и март.

Несмотря на то, что Молдова отдает Приднестровью все поставляемые ею "Газпромом" 5,7 млн кубометров газа в сутки, его не хватает.

"В Приднестровье дефицит газа - порядка 1 млн кубометров или порядка 20% газа", - об этом сообщил ранее глава минэкономразвития Приднестровья Сергей Оболоник

Он сообщил, что решать проблему будут путем "рационализации потребления и перераспределения газа между экономическими агентами".

"Надеюсь, население также будет экономить", - сказал глава минэкономразвития. Прогнозы на январь он назвал "неопределенными", поскольку Молдова "пока не готова дать гарантии продолжения поставок газа даже в нынешних объемах".

  • Сегодня, 19:03
  • DTV
  • Просмотров: 24
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • Оперативное совещание Правительства ПМР . Подробности

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • Оперативное совещание Правительства ПМР . Подробности
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна