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МИД РФ призвал Молдову не обострять двусторонние отношения и ситуацию в стране

МИД РФ призвал Молдову не обострять двусторонние отношения и ситуацию в стране

Москва призывает руководство Молдавии проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению ситуации в стране и нанести ущерб двусторонним отношениям с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новый кодекс о выборах.

Ранее парламент Молдавии одобрил в финальном чтении новый кодекс о выборах, согласно которому в стране больше не будут печатать избирательные бюллетени на русском языке, передаёт РИА Новости

"Мы призываем руководство Молдавии проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению и без того напряженной ситуации в республике, нанести ущерб двусторонним отношениям с Россией", - сказала она в ходе брифинга в четверг.

"Изменение избирательного законодательства - это внутреннее дело каждого государства, в том числе и республики Молдова. В то же время необходимо понимать, что законопроект, который, насколько известно, еще не вступил в силу, затрагивает интересы русского, русскоязычного населения Молдавии. А там около 80 процентов жителей в той или иной степени владеют русским языком... Хотелось бы надеяться, что новое решение, принятое, кстати, только голосами депутатов от партии "Действие солидарность", не приведет к ущемлению избирательных прав русскоязычного населения", - добавила Захарова.

Главное изменение касается того, что впервые избирательные бюллетени будут оформляться исключительно на румынском языке (по конституции государственным языком в Молдавии является молдавский, но по решению Конституционного суда – румынский). По новым правилам, местные избирательные комиссии будут вправе обратиться к Центризбиркому с просьбой напечатать дополнительное количество бюллетеней на языке одного из национальных меньшинств.

Президент Майя Санду ранее отметила, что реформа избирательного права – это одно из условий на пути евроинтеграции республики. В 2023 году в Молдавии пройдут местные выборы.
  • Сегодня, 20:04
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