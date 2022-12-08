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Украинский борщ стал наследием ЮНЕСКО

Украинский борщ стал наследием ЮНЕСКО

Процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Украина получила оригинал сертификата о включении борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом 8 декабря сообщили в министерстве иностранных дел Украины, сообщает eadaily.com

Украинский борщ стал наследием ЮНЕСКО

Ранее "в своем решении Межправительственный комитет отметил, что вооруженный конфликт на территории республики поставил под угрозу жизнеспособность блюда. Перемещение людей и носителей культуры угрожает существованию блюда, поскольку люди не только не могут готовить или выращивать овощи для борща, но и не могут собраться вместе, что подрывает социальное и культурное благополучие общин», — отмечалось в заявлении.

Радость Киева от полученного сертификата саркастично прокомментировал Telegram-канал «Новости Херсонщины»:

«Все, войну за борщ выиграли, бумажку получили, но компоненты к оному людям купить не за какой хрен. На хрен подавать запрос на включение в наследие будете, а?! Долбни!»

Напомним, борщ теперь присоединяется к трем элементам Украины в списках нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Среди других — Петриковская роспись (2013), Казацкие песни Днепропетровской области (2016) и Косовская керамика, связанная с народностью гуцулов (2019).
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