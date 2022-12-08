Процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Украина получила оригинал сертификата о включении борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом 8 декабря сообщили в министерстве иностранных дел Украины, сообщает eadaily.com
Ранее "в своем решении Межправительственный комитет отметил, что вооруженный конфликт на территории республики поставил под угрозу жизнеспособность блюда. Перемещение людей и носителей культуры угрожает существованию блюда, поскольку люди не только не могут готовить или выращивать овощи для борща, но и не могут собраться вместе, что подрывает социальное и культурное благополучие общин», — отмечалось в заявлении.
Радость Киева от полученного сертификата саркастично прокомментировал Telegram-канал «Новости Херсонщины»: «Все, войну за борщ выиграли, бумажку получили, но компоненты к оному людям купить не за какой хрен. На хрен подавать запрос на включение в наследие будете, а?! Долбни!»
Напомним, борщ теперь присоединяется к трем элементам Украины в списках нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Среди других — Петриковская роспись (2013), Казацкие песни Днепропетровской области (2016) и Косовская керамика, связанная с народностью гуцулов (2019).