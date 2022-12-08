В Бендерах сократили график движения троллейбусов. Напомним, что в связи с чрезвычайным экономическим положением и введенными в связи с этим мерами экономии с 4 ноября обычное расписание было отменено и троллейбусы курсировали по городу только в часы пик.
С 6 декабря городские власти официально объявили о возвращении к обычному расписанию движения, однако позже все же было решено несколько сократить его, отменив на большинстве маршрутов несколько последних вечерних рейсов.
Государственная администрация информирует об изменениях в работе электротранспорта. С 9.12.2022 г. и до 24.12.2022г. троллейбусы по городским маршрутам в последний рейс с к/с Лазо отправляются по следующему графику: