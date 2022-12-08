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В Бендерах сократили график движения троллейбусов

В Бендерах сократили график движения троллейбусов

В Бендерах сократили график движения троллейбусов. Напомним, что в связи с чрезвычайным экономическим положением и введенными в связи с этим мерами экономии с 4 ноября обычное расписание было отменено и троллейбусы курсировали по городу только в часы пик.

С 6 декабря городские власти официально объявили о возвращении к обычному расписанию движения, однако позже все же было решено несколько сократить его, отменив на большинстве маршрутов несколько последних вечерних рейсов.

Государственная администрация информирует об изменениях в работе электротранспорта. С 9.12.2022 г. и до 24.12.2022г. троллейбусы по городским маршрутам в последний рейс с к/с Лазо отправляются по следующему графику:

Маршрут № 1А – 21.07 ч.

Маршрут № 1 – 21.18 ч.

Маршрут № 2 – 21.08 ч.

Маршрут № 3 – 21.26 ч.

Маршрут № 4 – 21.06 ч.

Маршрут № 5 – 21.11 ч.
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