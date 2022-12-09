Dnestr.TV

 
0

В НАТО заявили о развитии партнерства с Молдовой

В НАТО заявили о развитии партнерства с Молдовой

Министр обороны РМ Анатолий Носатый принял участие в международной конференции, на которой официальные лица НАТО, послы и представители стран-членов и партнеров НАТО обсудили перспективы сотрудничества Молдовы с Альянсом. Как заявил в начале конференции заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, НАТО «очень серьезно относится к просьбам Молдовы оказать дополнительную поддержку в укреплении национальной безопасности», передаёт newsmaker.md

Как сообщила пресс-служба минобороны, Носатый выступил на конференции «Развитие партнерства НАТО в меняющейся среде безопасности» с докладом о международном сотрудничестве с партнерами и модернизации Национальной армии в рамках Инициативы по наращиванию оборонного потенциала (DCBI).

Цель мероприятия — проанализировать достижения партнерства между РМ и НАТО и обсудить перспективы этого сотрудничества. Также на встрече обсудили вопросы укрепления региональной стабильности и безопасности в контексте войны в Украине.

Как отметил в начале конференции заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, Молдова — «очень важный партнер НАТО», и Альянс «будет продолжать помогать республике повышать ее устойчивость перед лицом растущего давления России».

«Между нами существует прочное сотрудничество, и оно еще больше укрепляется в эти сложные времена. (…) Это [участие министра иностранных дел РМ в саммите НАТО и партнеров из Боснии и Герцеговины и Грузии] много говорит о том, как агрессия России против Украины влияет на стратегическое мышление наших партнеров. (…) По просьбе Кишинева, мы окажем поддержку в процессе модернизации органов безопасности и обороны», — сказал Джоанэ.

Он отметил, что партнерство Молдовы и НАТО проходит с учетом соблюдения статуса нейтралитета Молдовы.

«Однако, как сказали президент Майя Санду и министр Попеску во время встречи НАТО, быть нейтральным — не означает иметь слабую обороноспособность. И поэтому мы очень серьезно относимся к просьбам Молдовы оказать дополнительную поддержку в укреплении законных интересов национальной безопасности», — сказал Джоанэ.

В НАТО заявили о развитии партнерства с Молдовой

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил в четверг, что бюджет ведомства в 2023 г. составит 1,697 млрд леев, что на 50% больше, чем в 2022 г.

Он написал в социальных сетях, что сумма бюджета оборонного ведомства в будущем году "составит 0,55% ВВП страны", передает point.md

"Всем бюджетникам, включая военнослужащих, будет повышена ежемесячная зарплата на 1300 леев. Таким образом, для солдат и сержантов прибавка составит около 16-20% от зарплаты, а для офицерского корпуса - около 10-15%", - написал министр.

Глава оборонного ведомства полагает, что такой уровень финансирования министерства обороны позволит сделать привлекательной службу по контракту, а самому ведомству эффективно провести реформирование национальной армии.
  • Сегодня, 09:40
  • DTV
  • Просмотров: 19
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • Оперативное совещание Правительства ПМР . Подробности

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • Оперативное совещание Правительства ПМР . Подробности
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна