Министр обороны РМ Анатолий Носатый принял участие в международной конференции, на которой официальные лица НАТО, послы и представители стран-членов и партнеров НАТО обсудили перспективы сотрудничества Молдовы с Альянсом. Как заявил в начале конференции заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, НАТО «очень серьезно относится к просьбам Молдовы оказать дополнительную поддержку в укреплении национальной безопасности», передаёт newsmaker.md
Как сообщила пресс-служба минобороны, Носатый выступил на конференции «Развитие партнерства НАТО в меняющейся среде безопасности» с докладом о международном сотрудничестве с партнерами и модернизации Национальной армии в рамках Инициативы по наращиванию оборонного потенциала (DCBI).
Цель мероприятия — проанализировать достижения партнерства между РМ и НАТО и обсудить перспективы этого сотрудничества. Также на встрече обсудили вопросы укрепления региональной стабильности и безопасности в контексте войны в Украине.
Как отметил в начале конференции заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, Молдова — «очень важный партнер НАТО», и Альянс «будет продолжать помогать республике повышать ее устойчивость перед лицом растущего давления России».
«Между нами существует прочное сотрудничество, и оно еще больше укрепляется в эти сложные времена. (…) Это [участие министра иностранных дел РМ в саммите НАТО и партнеров из Боснии и Герцеговины и Грузии] много говорит о том, как агрессия России против Украины влияет на стратегическое мышление наших партнеров. (…) По просьбе Кишинева, мы окажем поддержку в процессе модернизации органов безопасности и обороны», — сказал Джоанэ.
Он отметил, что партнерство Молдовы и НАТО проходит с учетом соблюдения статуса нейтралитета Молдовы.
«Однако, как сказали президент Майя Санду и министр Попеску во время встречи НАТО, быть нейтральным — не означает иметь слабую обороноспособность. И поэтому мы очень серьезно относимся к просьбам Молдовы оказать дополнительную поддержку в укреплении законных интересов национальной безопасности», — сказал Джоанэ.
Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил в четверг, что бюджет ведомства в 2023 г. составит 1,697 млрд леев, что на 50% больше, чем в 2022 г.
Он написал в социальных сетях, что сумма бюджета оборонного ведомства в будущем году "составит 0,55% ВВП страны", передает point.md
"Всем бюджетникам, включая военнослужащих, будет повышена ежемесячная зарплата на 1300 леев. Таким образом, для солдат и сержантов прибавка составит около 16-20% от зарплаты, а для офицерского корпуса - около 10-15%", - написал министр.
Глава оборонного ведомства полагает, что такой уровень финансирования министерства обороны позволит сделать привлекательной службу по контракту, а самому ведомству эффективно провести реформирование национальной армии.